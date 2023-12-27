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АНАЛІТИКА

Нафта стабілізується, оскільки ринок стежить за розвитком подій у Червоному морі

 

Ціни на нафту в середу практично не змінилися, оскільки інвестори стежили за розвитком подій у Червоному морі, при цьому деякі великі відправники вантажу відновили прохід через цей район, незважаючи на напади і загальну напруженість на Близькому Сході.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:15 EET подешевшали на 5 центів, або 0,1%, до $81,02 за барель, а американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 12 центів, або 0,2%, до $75,45. за барель.

На попередній сесії індекси зросли більш ніж на 2%, оскільки подальші напади на судна у Червоному морі викликали побоювання з приводу перебоїв у судноплавстві, а також надії на зниження процентних ставок у США, що може стимулювати економічне зростання та попит на пальне.

Незважаючи на напади єменських ополченців-хуситів, які підтримує Іран, великі судноплавні компанії, такі як Maersk і французька CMA CGM, відновили прохід через Червоне море після розгортання в регіоні багатонаціональної оперативної групи.

«Незважаючи на закриття каналів доставки та зміну маршрутів суден, ступінь впливу на глобальні постачання все ще залишається спірним», - сказала Приянка Сачдєва, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Очікується, що німецька компанія Hapag-Lloyd ухвалить рішення про відновлення поставок через Червоне море у середу.

Перспектива тривалої ізраїльської військової кампанії у секторі Газа також залишається основним чинником настрою ринку.

Глава генштабу Ізраїлю Герці Халеві у вівторок заявив журналістам, що війна в Газі триватиме «багато місяців».

Зниження цін на нафту також було обмежене в середу, оскільки ринки, як і раніше, підтримуються спекуляціями про те, що Федеральна резервна система США почне знижувати відсоткові ставки у 2024 році. Нижчі відсоткові ставки знижують вартість запозичень, що може стимулювати економічне зростання та зростання попиту на нафту.

Очікується, що запаси сирої нафти в США минулого тижня впали на 2,6 мільйона барелів, тоді як запаси дистилятів і бензину, ймовірно, зросли, показало опитування Reuters.

Звіти про товарні запаси від галузевої групи Американського інституту нафти та Управління енергетичної інформації, статистичного підрозділу Міністерства енергетики США очікуються в середу та четвер відповідно, що на день пізніше звичайного для обох звітів через різдвяні свята.
За матеріалами: investing.com
 

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