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Уже за 28,45 грн/л: дискаунтери зменшують ціни на автогаз
17:06 26.12.2023 |
З 25 по 26 грудня середня вартість газу на АЗК країни зменшилася на 0,27 грн/л, до 30,49 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Зокрема цей вид пального здешевшав у представників дискаунт-сегменту. Так, у мережі групи «Приват» вартість газу в середньому зменшилась на 1,61 грн/л, до 30,07 грн/л. Максимальне зниження у мережі було зафіксовано в Рівненській області: 3,04 грн/л. Там вартість цього ресурсу становить 28,44 грн/л.
Здешевшав ресурс і на АЗК «Авантаж 7» і Mango. Цінник на газ у операторів знизився на 0,50 грн/л, до 28,45 грн/л і 29,73 грн/л відповідно.
Мережі U.GO і VST теж зменшили вартість цього виду пального на 0,50-0,80 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 25 по 26 грудня, грн/л
|
Компанія
|
26.12.23
|
25.12.23
|
Зм.
|
ОККО
|
31,49
|
31,49
|
0,00
|
WOG
|
31,48
|
31,48
|
0,00
|
Авіас
|
30,07
|
31,68
|
-1,61
|
Укрнафта
|
29,90
|
29,90
|
0,00
|
UPG
|
29,64
|
29,64
|
0,00
|
AMIC
|
31,66
|
31,66
|
0,00
|
Shell
|
29,47
|
29,47
|
0,00
|
SOCAR
|
31,49
|
31,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,28
|
29,28
|
0,00
|
KLO
|
30,59
|
30,59
|
0,00
|
U.GO
|
30,94
|
31,36
|
-0,42
|
Автотранс
|
29,68
|
29,68
|
0,00
|
BVS
|
29,69
|
29,99
|
-0,30
|
Chipo
|
29,53
|
29,53
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,45
|
28,95
|
-0,50
|
Рур груп
|
29,00
|
31,00
|
-2,00
|
Mango
|
29,73
|
30,23
|
-0,50
|
Ovis
|
29,50
|
29,50
|
0,00
|
VST
|
29,20
|
29,76
|
-0,56
|
Marshal
|
30,50
|
30,50
|
0,00
|
ZOG
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
Олас
|
29,40
|
29,40
|
0,00
|
VostokGaz
|
29,29
|
29,99
|
-0,70
|
RLS
|
29,10
|
29,10
|
0,00
|
Кворум
|
29,98
|
30,48
|
-0,50
|
ZOG
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
Катрал
|
29,37
|
29,37
|
0,00
|
Green Wave
|
28,90
|
28,90
|
0,00
|
Neftek
|
31,49
|
31,49
|
0,00
|
Середні ціни в Україні:
|
30,49
|
30,77
|
-0,27
|
|
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