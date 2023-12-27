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АНАЛІТИКА

Уже за 28,45 грн/л: дискаунтери зменшують ціни на автогаз

 

З 25 по 26 грудня середня вартість газу на АЗК країни зменшилася на 0,27 грн/л, до 30,49 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Зокрема цей вид пального здешевшав у представників дискаунт-сегменту. Так, у мережі групи «Приват» вартість газу в середньому зменшилась на 1,61 грн/л, до 30,07 грн/л. Максимальне зниження у мережі було зафіксовано в Рівненській області: 3,04 грн/л. Там вартість цього ресурсу становить 28,44 грн/л.

Здешевшав ресурс і на АЗК «Авантаж 7» і Mango. Цінник на газ у операторів знизився на 0,50 грн/л, до 28,45 грн/л і 29,73 грн/л відповідно.

Мережі U.GO і VST теж зменшили вартість цього виду пального на 0,50-0,80 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 25 по 26 грудня, грн/л

Компанія

26.12.23

25.12.23

Зм.

ОККО

31,49

31,49

0,00

WOG

31,48

31,48

0,00

Авіас

30,07

31,68

-1,61

Укрнафта

29,90

29,90

0,00

UPG

29,64

29,64

0,00

AMIC

31,66

31,66

0,00

Shell

29,47

29,47

0,00

SOCAR

31,49

31,49

0,00

БРСМ-Нафта

29,28

29,28

0,00

KLO

30,59

30,59

0,00

U.GO

30,94

31,36

-0,42

Автотранс

29,68

29,68

0,00

BVS

29,69

29,99

-0,30

Chipo

29,53

29,53

0,00

Авантаж 7

28,45

28,95

-0,50

Рур груп

29,00

31,00

-2,00

Mango

29,73

30,23

-0,50

Ovis

29,50

29,50

0,00

VST

29,20

29,76

-0,56

Marshal

30,50

30,50

0,00

ZOG

30,00

30,00

0,00

Олас

29,40

29,40

0,00

VostokGaz

29,29

29,99

-0,70

RLS

29,10

29,10

0,00

Кворум

29,98

30,48

-0,50

ZOG

30,00

30,00

0,00

Катрал

29,37

29,37

0,00

Green Wave

28,90

28,90

0,00

Neftek

31,49

31,49

0,00

Середні ціни в Україні:

30,49

30,77

-0,27
За матеріалами: EnKorr
 

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