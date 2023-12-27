Уже за 28,45 грн/л: дискаунтери зменшують ціни на автогаз

З 25 по 26 грудня середня вартість газу на АЗК країни зменшилася на 0,27 грн/л, до 30,49 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Зокрема цей вид пального здешевшав у представників дискаунт-сегменту. Так, у мережі групи «Приват» вартість газу в середньому зменшилась на 1,61 грн/л, до 30,07 грн/л. Максимальне зниження у мережі було зафіксовано в Рівненській області: 3,04 грн/л. Там вартість цього ресурсу становить 28,44 грн/л.

Здешевшав ресурс і на АЗК «Авантаж 7» і Mango. Цінник на газ у операторів знизився на 0,50 грн/л, до 28,45 грн/л і 29,73 грн/л відповідно.

Мережі U.GO і VST теж зменшили вартість цього виду пального на 0,50-0,80 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 25 по 26 грудня, грн/л