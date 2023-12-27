Ціни на нафту помірно знижуються, Brent близько $79 за барель

Ціни на нафту помірно опускаються вдень у вівторок на тлі низької активності торгів після Різдва.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:15 EET становить $78,96 за барель, що на $0,11 (0,14%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,29 (0,39%), до $73,27 за барель.

Знижувальний тиск на котирування чинить зміцнення долара США. Індекс DXY, що відображає його вартість відносно шести основних світових валют, зростає менш ніж на 0,1%, що знижує привабливість сировинних товарів, що котируються в американській валюті.

