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Артур Еш
Ціни на нафту слабо підвищуються за низької активності торгів, Brent - близько $79,3 за барель
09:50 26.12.2023 |
Ціни на нафту слабо підвищуються у вівторок на тлі низької активності торгів після Різдва.
Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:15 EET становить $79,29 за барель, що на $0,22 (0,28%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,23 (0,31%), до $73,79 за барель.
У понеділок основні торги на ICE і NYMEX не проводилися через свято.
За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 3,3%, WTI - на 2,5%, на тлі проблем із транспортуванням енергоресурсів через Червоне море.
Рух танкерів у цьому регіоні різко скоротився у зв'язку з атаками єменських хуситів на морські судна, і трейдери продовжують уважно стежити за ситуацією.
Данська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk AS заявила напередодні, що планує відновити перевезення через Червоне море після реалізації міжнародної місії щодо гарантування безпеки для суден і запобігання атакам з боку єменських хуситів.
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