Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту слабо підвищуються за низької активності торгів, Brent - близько $79,3 за барель

 

Ціни на нафту слабо підвищуються у вівторок на тлі низької активності торгів після Різдва.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:15 EET становить $79,29 за барель, що на $0,22 (0,28%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,23 (0,31%), до $73,79 за барель.

У понеділок основні торги на ICE і NYMEX не проводилися через свято.

За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 3,3%, WTI - на 2,5%, на тлі проблем із транспортуванням енергоресурсів через Червоне море.

Рух танкерів у цьому регіоні різко скоротився у зв'язку з атаками єменських хуситів на морські судна, і трейдери продовжують уважно стежити за ситуацією.

Данська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk AS заявила напередодні, що планує відновити перевезення через Червоне море після реалізації міжнародної місії щодо гарантування безпеки для суден і запобігання атакам з боку єменських хуситів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5225
  0,0300
 0,08
EUR
 1
 41,3611
  0,0142
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5240  0,02 0,06 38,1132  0,03 0,07
EUR 41,2188  0,06 0,14 42,0168  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5050  0,09 0,23 37,5300  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес