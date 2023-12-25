Великі мережі АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз

За вихідні (з 22 по 25 грудня) середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,41 грн/л, до 30,73 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На автозаправних станціях Shell цей вид пального здешевшав на 1,20 грн/л – до 29,47 грн/л.

На станціях «Укрнафти» ціна на газ зменшилася на 1,10 грн/л – до 29,90 грн/л. Мережа U.GO упродовж минулих вихідних скинула на цей вид пального 25 коп.Л – до 31,36 грн/л.

Такі мережі як Neftek, SOCAR, Marshal знизили ціну на автогаз на 50 коп./л – до 31,49 грн/л (перші дві мережі) і 30,50 грн/л. На АЗС решти мереж він здешевшав на 0,27-1,20 грн/л і тепер продається за 28,90-31,66 грн/л (див. табл.).

Найбільше здешевшання газу, яке відбулося цими вихідними, зафіксовано у мережі Ovis – на 1,60 грн/л, до 29,50 грн/л.

Найменше – 8 копійок на літрі – автогаз скинув на заправних станціях мережі Amic, де він тепер коштує 31,66 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 22 по 25 грудня 2023 р., грн/л: