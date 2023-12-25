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Великі мережі АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз
15:49 25.12.2023 |
За вихідні (з 22 по 25 грудня) середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,41 грн/л, до 30,73 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
На автозаправних станціях Shell цей вид пального здешевшав на 1,20 грн/л – до 29,47 грн/л.
На станціях «Укрнафти» ціна на газ зменшилася на 1,10 грн/л – до 29,90 грн/л. Мережа U.GO упродовж минулих вихідних скинула на цей вид пального 25 коп.Л – до 31,36 грн/л.
Такі мережі як Neftek, SOCAR, Marshal знизили ціну на автогаз на 50 коп./л – до 31,49 грн/л (перші дві мережі) і 30,50 грн/л. На АЗС решти мереж він здешевшав на 0,27-1,20 грн/л і тепер продається за 28,90-31,66 грн/л (див. табл.).
Найбільше здешевшання газу, яке відбулося цими вихідними, зафіксовано у мережі Ovis – на 1,60 грн/л, до 29,50 грн/л.
Найменше – 8 копійок на літрі – автогаз скинув на заправних станціях мережі Amic, де він тепер коштує 31,66 грн/л.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 22 по 25 грудня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
25.12.23
|
Зм.
|
AMIC
|
31,66
|
-0,08
|
ОККО
|
31,49
|
0,00
|
SOCAR
|
31,49
|
-0,50
|
Neftek
|
31,49
|
-0,50
|
Авіас
|
31,48
|
-1,02
|
WOG
|
31,48
|
0,00
|
U.GO
|
31,36
|
-0,25
|
Рур груп
|
31,00
|
0,00
|
KLO
|
30,59
|
-0,40
|
Marshal
|
30,50
|
-0,50
|
Mango
|
30,23
|
0,00
|
ZOG
|
30,00
|
0,00
|
Rodnik
|
29,99
|
0,00
|
BVS
|
29,99
|
0,00
|
VostokGaz
|
29,99
|
0,30
|
Укрнафта
|
29,90
|
-1,10
|
Motto
|
29,79
|
0,00
|
VST
|
29,76
|
0,00
|
Автотранс
|
29,68
|
-0,30
|
UPG
|
29,64
|
0,00
|
Chipo
|
29,53
|
-0,50
|
Ovis
|
29,50
|
-1,60
|
Shell
|
29,47
|
-1,20
|
Олас
|
29,40
|
0,00
|
Катрал
|
29,37
|
-0,40
|
БРСМ-Нафта
|
29,28
|
-0,27
|
RLS
|
29,10
|
0,00
|
Luxwen
|
28,99
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,95
|
0,00
|
Green Wave
|
28,90
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
30,73
|
-0,41
|
|
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