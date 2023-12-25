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Пальне на АЗС здешевшало за вихідні
13:09 25.12.2023 |
За вихідні (із 22 по 25 грудня) середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 38 коп./л і становить 51,40 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 19 коп./л — до 54,58 грн/л, а дизельне пальне – на 36 коп./л, до 51,65 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На станціях Укрнафти» бензини здешевшали на 50 коп./л: А-95 — до 49,40 грн/л, А-95+ — до 51,40 грн/л. Ціна на ДП у цій мережі зменшилась на 1 грн/л, до 49,90 грн/л.
На 1 грн/л здешевшали бензини у мережі SOCAR, а ДП — на 50 коп./л. На станціях Аmic за рахунок святкових акційних пропозицій ціни на пальне зменшились на 2,59-3 грн/л.
Такі мережі як «БРСМ-Нафта», U.GO зменшили ціну на всі види пального на 10-20 коп./л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 22 по 25 грудня, грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Авіас
|
50,02
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
50,36
|
0,00
|
Укрнафта
|
49,40
|
-0,50
|
51,40
|
-0,50
|
49,90
|
-1,00
|
UPG
|
50,60
|
0,00
|
52,60
|
0,00
|
50,70
|
0,00
|
AMIC
|
49,46
|
-2,81
|
50,74
|
-3,00
|
49,52
|
-2,59
|
Shell
|
53,99
|
0,00
|
56,89
|
0,00
|
53,49
|
0,00
|
SOCAR
|
56,99
|
-1,00
|
58,99
|
-1,00
|
55,99
|
-0,50
|
БРСМ-Нафта
|
49,38
|
-0,18
|
48,87
|
-0,06
|
KLO
|
51,59
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
U.GO
|
50,66
|
-0,09
|
53,45
|
-0,10
|
50,66
|
-0,09
|
Автотранс
|
51,98
|
0,00
|
51,98
|
0,00
|
BVS
|
51,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
Chipo
|
50,20
|
0,00
|
49,78
|
0,00
|
Авантаж 7
|
48,95
|
0,00
|
48,95
|
0,00
|
Prime
|
50,50
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
49,00
|
-0,90
|
49,50
|
-0,26
|
Рур груп
|
50,99
|
0,00
|
50,99
|
-1,00
|
Mango
|
50,29
|
0,00
|
50,28
|
0,00
|
Ovis
|
52,50
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
52,50
|
0,00
|
VST
|
50,50
|
0,00
|
49,70
|
0,00
|
Marshal
|
52,00
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
Маркет
|
48,99
|
0,00
|
48,59
|
0,00
|
Олас
|
48,99
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
49,99
|
1,50
|
49,99
|
2,00
|
Neftek
|
53,99
|
0,00
|
56,49
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
Кворум
|
49,98
|
0,00
|
49,98
|
0,00
|
ZOG
|
52,00
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
Катрал
|
50,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
Green Wave
|
51,50
|
0,00
|
50,80
|
0,00
|
RLS
|
48,40
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
48,00
|
0,00
|
Фактор
|
49,00
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
51,40
|
-0,38
|
54,58
|
-0,19
|
51,65
|
-0,36
|
|
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