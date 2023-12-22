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АНАЛІТИКА

Нафтовий ринок завершує тиждень упевненим зростанням, Brent торгується біля $80 за барель

 

Нафтовий ринок завершує тиждень упевненим зростанням через проблеми з транспортуванням енергоресурсів через Червоне море.

Рух танкерів там за останні дні різко скоротився через атаки єменських хуситів.

Згідно з даними Bloomberg, цього тижня лише біля 30 суден, зокрема з нафтою і нафтопродуктами, зайшли до Баб-ель-Мандебської протоки - це більше ніж на 40% нижче середнього значення за попередні три тижні.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:10 EET у п'ятницю становить $80,01 за барель, що на $0,62 (0,78%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,73 (0,99%), до $74,62 за барель.

У четвер ціни на нафту опустилися на інформації про вихід Анголи з ОПЕК, де країна перебувала 16 років.

Однак із початку цього тижня Brent зросла в ціні на 4,5%, WTI - майже на 4%.

У понеділок торгів на нафтовому ринку не буде через Різдво.

"Геополітичні ризики, пов'язані з атаками на судна в Червоному морі, підтримуватимуть ринок у найближчій перспективі", - зазначає аналітик Maybank Чак Реунгсінпінья. Стримувальними факторами залишаться високі запаси, а також зростання видобутку в США, наводить слова експерта газета Financial Times.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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