Фінансові новини
- |
- 22.12.23
- |
- 15:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафтовий ринок завершує тиждень упевненим зростанням, Brent торгується біля $80 за барель
14:28 22.12.2023 |
Нафтовий ринок завершує тиждень упевненим зростанням через проблеми з транспортуванням енергоресурсів через Червоне море.
Рух танкерів там за останні дні різко скоротився через атаки єменських хуситів.
Згідно з даними Bloomberg, цього тижня лише біля 30 суден, зокрема з нафтою і нафтопродуктами, зайшли до Баб-ель-Мандебської протоки - це більше ніж на 40% нижче середнього значення за попередні три тижні.
Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:10 EET у п'ятницю становить $80,01 за барель, що на $0,62 (0,78%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,73 (0,99%), до $74,62 за барель.
У четвер ціни на нафту опустилися на інформації про вихід Анголи з ОПЕК, де країна перебувала 16 років.
Однак із початку цього тижня Brent зросла в ціні на 4,5%, WTI - майже на 4%.
У понеділок торгів на нафтовому ринку не буде через Різдво.
"Геополітичні ризики, пов'язані з атаками на судна в Червоному морі, підтримуватимуть ринок у найближчій перспективі", - зазначає аналітик Maybank Чак Реунгсінпінья. Стримувальними факторами залишаться високі запаси, а також зростання видобутку в США, наводить слова експерта газета Financial Times.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни «Великої сімки» погодились відстрочити виплату держборгу України до 2027 року
|Рада не обрала Піщанську на посаду голови Рахункової палати: побоялися, що зірветься - депутат
|Рада призначила новий склад Рахункової палати попри застереження послів «Великої сімки»
|Рада легалізувала медичний канабіс
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бронювання працівників. Влада готує зміни до процедури
|Нафтовий ринок завершує тиждень упевненим зростанням, Brent торгується біля $80 за барель
|За тиждень автогаз у роздробі здешевшав на 1,65 грн/л
|ЄС відправляє в Україну додатково 500 електрогенераторів
|Зеленський підписав закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків
|ДТЕК бачить великий потенціал у заміні ТЕС на малі модульні реактори
|КС визнав неконституційними обмеження прав засуджених на довічне ув'язнення на короткочасні виїзди у зв'язку зі смертю близького родича
Бізнес
|Google планує реорганізувати відділ продажу реклами — на користь штучного інтелекту
|Новий Mercedes-AMG CLE53 дебютував із рядною «шісткою» на 443 к.с.
|OpenAI посилює контроль над розробкою потенційно небезпечних моделей ШІ
|Suzuki представила новий Swift
|Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
|Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
|У світі рекордно зросли продажі електромобілів