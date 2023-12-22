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За тиждень автогаз у роздробі здешевшав на 1,65 грн/л
14:01 22.12.2023 |
Із 15 по 22 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 1,65 грн/л, до 31,14 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
На автозаправних станціях WOG, Amic і ОККО цей вид пального здешевшав на 2,03 грн/л (на станціях перших двох мереж) і 2,00 грн/л - у середньому до 31,48 грн/л, 31,73 грн/л і 31,49 грн/л відповідно.
На станціях UPG і U.GO ціна зменшилась на 2,11 грн/л і 1,65 грн/л, до 29,64 грн/л і 31,61 грн/л відповідно.
Найбільше - на 4,30 грн/л - автогаз за тиждень, що минув, здешевшав на АЗС мережі Ovis, до 31,10 грн/л. Найменше - на 60 коп./л - на станціях мережі RLS, до 29,10 грн/л.
«Психологічну позначку» у менше, ніж 30 грн/л, цього тижня загалом перетнули півтора десятка мереж АЗК. Серед них - «Автотранс» (-1,00 грн/л, до 29,98 грн/л), VostokGaz (-2,30 грн/л, до 29,69 грн/л), «Олас» (-1,59 грн/л, до 29,40 грн/л) та інші (див. табл.).
Загалом автогаз на АЗС у мережах країни можна купити у діапазоні 28,90-32,50 грн/л.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 15 по 22 грудня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
22.12.23
|
Зм.
|
Авіас
|
32,50
|
-1,91
|
SOCAR
|
31,99
|
-1,50
|
Neftek
|
31,99
|
-1,00
|
AMIC
|
31,73
|
-2,03
|
U.GO
|
31,61
|
-1,65
|
ОККО
|
31,49
|
-2,00
|
WOG
|
31,48
|
-2,03
|
Ovis
|
31,10
|
-4,30
|
Рур груп
|
31,00
|
-2,00
|
Marshal
|
31,00
|
-1,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
0,00
|
KLO
|
30,99
|
-1,90
|
Shell
|
30,67
|
-1,76
|
Кворум
|
30,48
|
-1,30
|
Mango
|
30,23
|
-1,96
|
Chipo
|
30,03
|
-1,90
|
ZOG
|
30,00
|
-2,50
|
Rodnik
|
29,99
|
-3,00
|
BVS
|
29,99
|
-1,00
|
Автотранс
|
29,98
|
-1,00
|
Motto
|
29,79
|
-2,70
|
Катрал
|
29,77
|
-1,00
|
VST
|
29,76
|
-0,94
|
VostokGaz
|
29,69
|
-2,30
|
UPG
|
29,64
|
-2,11
|
БРСМ-Нафта
|
29,55
|
-1,64
|
Олас
|
29,40
|
-1,59
|
RLS
|
29,10
|
-0,60
|
Luxwen
|
28,99
|
-2,60
|
Авантаж 7
|
28,95
|
-1,00
|
Green Wave
|
28,90
|
-2,10
|
Середня ціна в Україні
|
31,14
|
-1,65
|
|
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