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АНАЛІТИКА

За тиждень автогаз у роздробі здешевшав на 1,65 грн/л

За тиждень автогаз у роздробі здешевшав на 1,65 грн/л

 

Із 15 по 22 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 1,65 грн/л, до 31,14 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На автозаправних станціях WOG, Amic і ОККО цей вид пального здешевшав на 2,03 грн/л (на станціях перших двох мереж) і 2,00 грн/л - у середньому до 31,48 грн/л, 31,73 грн/л і 31,49 грн/л відповідно.

На станціях UPG і U.GO ціна зменшилась на 2,11 грн/л і 1,65 грн/л, до 29,64 грн/л і 31,61 грн/л відповідно.

Найбільше - на 4,30 грн/л - автогаз за тиждень, що минув, здешевшав на АЗС мережі Ovis, до 31,10 грн/л. Найменше - на 60 коп./л - на станціях мережі RLS, до 29,10 грн/л.

«Психологічну позначку» у менше, ніж 30 грн/л, цього тижня загалом перетнули півтора десятка мереж АЗК. Серед них - «Автотранс» (-1,00 грн/л, до 29,98 грн/л), VostokGaz (-2,30 грн/л, до 29,69 грн/л), «Олас» (-1,59 грн/л, до 29,40 грн/л) та інші (див. табл.).

Загалом автогаз на АЗС у мережах країни можна купити у діапазоні 28,90-32,50 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 15 по 22 грудня 2023 р., грн/л:

Компанія

LPG

22.12.23

Зм.

Авіас

32,50

-1,91

SOCAR

31,99

-1,50

Neftek

31,99

-1,00

AMIC

31,73

-2,03

U.GO

31,61

-1,65

ОККО

31,49

-2,00

WOG

31,48

-2,03

Ovis

31,10

-4,30

Рур груп

31,00

-2,00

Marshal

31,00

-1,00

Укрнафта

31,00

0,00

KLO

30,99

-1,90

Shell

30,67

-1,76

Кворум

30,48

-1,30

Mango

30,23

-1,96

Chipo

30,03

-1,90

ZOG

30,00

-2,50

Rodnik

29,99

-3,00

BVS

29,99

-1,00

Автотранс

29,98

-1,00

Motto

29,79

-2,70

Катрал

29,77

-1,00

VST

29,76

-0,94

VostokGaz

29,69

-2,30

UPG

29,64

-2,11

БРСМ-Нафта

29,55

-1,64

Олас

29,40

-1,59

RLS

29,10

-0,60

Luxwen

28,99

-2,60

Авантаж 7

28,95

-1,00

Green Wave

28,90

-2,10

Середня ціна в Україні

31,14

-1,65
За матеріалами: EnKorr
 

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