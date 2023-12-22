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Ціни на АЗС за тиждень знизилися на 38 - 81 коп./л
12:35 22.12.2023 |
За тиждень (із 15 по 22 грудня) середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 65 коп./л і становить 51,78 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 81 коп./л - до 54,77 грн/л, а дизельне пальне - на 38 коп./л, до 52,01 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО і WOG бензини здешевшали на 1 грн/л: А-95 - до 54,99 грн/л, А-95+ - до 56,99 грн/л. Ціна на ДП у цих мережах залишилась на колишньому рівні - 54,99 грн/л.
UPG знизила ціни на бензини на 1,1 грн/л: бензин марки А-95 здешевшав до 50,60 грн/л, А-95+ - до 54,20 грн/л. Бензини на KLO здешевшали на 50 коп./л.
Такі мережі як Amic, Chipo, Mango, VostokGaz, Neftek, ZOG, RLS й інші зменшили ціну на всі види пального на 0,12-2,5 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 15 по 22 грудня, грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
-1,00
|
56,99
|
-1,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
54,99
|
-1,00
|
56,99
|
-1,00
|
54,99
|
0,00
|
Авіас
|
50,02
|
-0,98
|
51,50
|
0,00
|
50,36
|
-0,64
|
Укрнафта
|
49,90
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
UPG
|
50,60
|
-1,10
|
52,60
|
-1,10
|
50,70
|
0,00
|
AMIC
|
52,27
|
-0,52
|
53,74
|
-0,65
|
52,11
|
-0,18
|
Shell
|
53,99
|
-0,50
|
56,89
|
-0,60
|
53,49
|
0,00
|
SOCAR
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
56,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
49,56
|
-0,14
|
48,93
|
-0,55
|
KLO
|
51,59
|
-0,50
|
52,99
|
-0,50
|
51,99
|
0,00
|
U.GO
|
50,74
|
-0,34
|
53,55
|
-0,40
|
50,74
|
-0,34
|
Автотранс
|
51,98
|
0,00
|
51,98
|
0,00
|
BVS
|
51,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
Chipo
|
50,20
|
-0,52
|
49,78
|
-0,63
|
Авантаж 7
|
48,95
|
0,00
|
48,95
|
0,00
|
Prime
|
50,50
|
0,00
|
51,00
|
1,00
|
Укр-Петроль
|
49,90
|
0,00
|
49,76
|
0,00
|
Рур груп
|
50,99
|
-2,00
|
51,99
|
-1,00
|
Mango
|
50,29
|
-0,70
|
50,28
|
-0,70
|
Ovis
|
52,50
|
-0,40
|
55,90
|
-0,60
|
52,50
|
-0,40
|
VST
|
50,50
|
-0,70
|
49,70
|
-0,40
|
Marshal
|
52,00
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
Маркет
|
48,99
|
0,00
|
48,59
|
0,00
|
Олас
|
48,99
|
-1,00
|
50,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
48,49
|
-1,50
|
47,99
|
-2,50
|
Neftek
|
53,99
|
-1,00
|
56,49
|
-1,00
|
53,99
|
-1,00
|
Кворум
|
49,98
|
0,00
|
49,98
|
0,00
|
ZOG
|
52,00
|
-1,00
|
51,00
|
-2,00
|
Катрал
|
50,99
|
-1,00
|
49,99
|
-1,00
|
Green Wave
|
51,50
|
0,00
|
50,80
|
0,00
|
RLS
|
48,40
|
-0,60
|
51,50
|
0,00
|
48,00
|
0,00
|
Фактор
|
49,00
|
0,00
|
47,50
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
51,78
|
-0,65
|
54,77
|
-0,81
|
52,01
|
-0,28
|
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