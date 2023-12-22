Ціни на АЗС за тиждень знизилися на 38 - 81 коп./л

За тиждень (із 15 по 22 грудня) середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 65 коп./л і становить 51,78 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 81 коп./л - до 54,77 грн/л, а дизельне пальне - на 38 коп./л, до 52,01 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG бензини здешевшали на 1 грн/л: А-95 - до 54,99 грн/л, А-95+ - до 56,99 грн/л. Ціна на ДП у цих мережах залишилась на колишньому рівні - 54,99 грн/л.

UPG знизила ціни на бензини на 1,1 грн/л: бензин марки А-95 здешевшав до 50,60 грн/л, А-95+ - до 54,20 грн/л. Бензини на KLO здешевшали на 50 коп./л.

Такі мережі як Amic, Chipo, Mango, VostokGaz, Neftek, ZOG, RLS й інші зменшили ціну на всі види пального на 0,12-2,5 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 15 по 22 грудня, грн/л