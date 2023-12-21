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Нафта залишається в мінусі, Brent - $79,5 за барель
14:20 21.12.2023 |
Ціни на нафту залишаються в мінусі вдень у четвер, ринок продовжує оцінювати дані про запаси в США.
Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:21 EET становить $79,5 за барель, що на $0,2 (0,25%) нижче, ніж на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,16 (0,11%), до $74,06 за барель.
Згідно зі звітом Міненерго США, опублікованим напередодні, комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня збільшилися на 2,909 млн барелів, бензину - на 2,71 млн барелів, дистилятів - на 1,485 млн барелів.
Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зросли за підсумками тижня на 1,686 млн барелів. Видобуток нафти в США досяг рекордних 13,3 млн барелів на добу (б/д), збільшившись на 200 тис. б/д порівняно з попереднім тижнем. Обсяг видобутку був на 1,2 млн б/д вищим, ніж роком раніше, повідомило міністерство.
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