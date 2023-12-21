Середня роздрібна ціна на літр автогазу зменшилася на 53 копійки – до 31,43 грн/л

Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На автозаправних станціях OKKO , WOG і SOCAR цей вид пального здешевшав на 50 коп./л – до 31,99 грн/л, 31,98 грн/л і 32,49 грн/л відповідно.

Найбільше – 1,89 грн/л – автогаз втратив у ціні на заправних станціях мережі «Авіас», до 32.48 грн/л. Найменше він здешевшав – на 4 коп./л – на станціях мереж UPG і «БРСМ-Нафта».

На АЗС мережі U.GO LPG здешевшав на 67 коп./л – до 31,78 грн/л. На Amic вартість автогазу знизилася за добу на 38 коп./л – до 31,77 грн/л.

Решта мереж скинули ціну на автогаз на 0,20-1,19 грн/л, і тепер цей вид пального можна купити за 28,95-33,00 грн/л (див. табл.).

Компанія LPG 21.12.23 Зм. Авіас 32,48 -1,89 Рур груп 33,00 0,00 SOCAR 32,49 -0,50 ОККО 31,99 -0,50 Neftek 31,99 0,00 WOG 31,98 -0,50 Shell 31,84 0,00 U.GO 31,78 -0,67 AMIC 31,77 -0,38 Marshal 31,50 0,00 KLO 31,49 0,00 Ovis 31,10 0,00 ZOG 31,00 0,00 Green Wave 31,00 0,00 Укрнафта 31,00 0,00 Mango 30,73 -0,30 Олас 30,50 0,00 Кворум 30,48 -0,50 Rodnik 30,29 -0,20 VostokGaz 30,19 0,00 UPG 30,13 -0,04 Chipo 30,03 0,00 BVS 29,99 0,00 Автотранс 29,98 0,00 VST 29,96 0,00 Luxwen 29,79 -0,80 Motto 29,79 -1,19 Катрал 29,77 0,00 БРСМ-Нафта 29,74 -0,04 RLS 29,30 0,00 Авантаж 7 28,95 0,00 Середня ціна в Україні 31,43 -0,53

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 20 по 21 грудня 2023 р., грн/л: