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Середня роздрібна ціна на літр автогазу зменшилася на 53 копійки – до 31,43 грн/л
13:45 21.12.2023 |
Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
На автозаправних станціях OKKO , WOG і SOCAR цей вид пального здешевшав на 50 коп./л – до 31,99 грн/л, 31,98 грн/л і 32,49 грн/л відповідно.
Найбільше – 1,89 грн/л – автогаз втратив у ціні на заправних станціях мережі «Авіас», до 32.48 грн/л. Найменше він здешевшав – на 4 коп./л – на станціях мереж UPG і «БРСМ-Нафта».
На АЗС мережі U.GO LPG здешевшав на 67 коп./л – до 31,78 грн/л. На Amic вартість автогазу знизилася за добу на 38 коп./л – до 31,77 грн/л.
Решта мереж скинули ціну на автогаз на 0,20-1,19 грн/л, і тепер цей вид пального можна купити за 28,95-33,00 грн/л (див. табл.).Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 20 по 21 грудня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
21.12.23
|
Зм.
|
Авіас
|
32,48
|
-1,89
|
Рур груп
|
33,00
|
0,00
|
SOCAR
|
32,49
|
-0,50
|
ОККО
|
31,99
|
-0,50
|
Neftek
|
31,99
|
0,00
|
WOG
|
31,98
|
-0,50
|
Shell
|
31,84
|
0,00
|
U.GO
|
31,78
|
-0,67
|
AMIC
|
31,77
|
-0,38
|
Marshal
|
31,50
|
0,00
|
KLO
|
31,49
|
0,00
|
Ovis
|
31,10
|
0,00
|
ZOG
|
31,00
|
0,00
|
Green Wave
|
31,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
0,00
|
Mango
|
30,73
|
-0,30
|
Олас
|
30,50
|
0,00
|
Кворум
|
30,48
|
-0,50
|
Rodnik
|
30,29
|
-0,20
|
VostokGaz
|
30,19
|
0,00
|
UPG
|
30,13
|
-0,04
|
Chipo
|
30,03
|
0,00
|
BVS
|
29,99
|
0,00
|
Автотранс
|
29,98
|
0,00
|
VST
|
29,96
|
0,00
|
Luxwen
|
29,79
|
-0,80
|
Motto
|
29,79
|
-1,19
|
Катрал
|
29,77
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,74
|
-0,04
|
RLS
|
29,30
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,95
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
31,43
|
-0,53
|
|
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