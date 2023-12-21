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АНАЛІТИКА

Середня роздрібна ціна на літр автогазу зменшилася на 53 копійки – до 31,43 грн/л

 

Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На автозаправних станціях OKKO , WOG і SOCAR цей вид пального здешевшав на 50 коп./л – до 31,99 грн/л, 31,98 грн/л і 32,49 грн/л відповідно.

Найбільше – 1,89 грн/л – автогаз втратив у ціні на заправних станціях мережі «Авіас», до 32.48 грн/л. Найменше він здешевшав – на 4 коп./л – на станціях мереж UPG і «БРСМ-Нафта».

На АЗС мережі U.GO LPG здешевшав на 67 коп./л – до 31,78 грн/л. На Amic вартість автогазу знизилася за добу на 38 коп./л – до 31,77 грн/л.

Решта мереж скинули ціну на автогаз на 0,20-1,19 грн/л, і тепер цей вид пального можна купити за 28,95-33,00 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 20 по 21 грудня 2023 р., грн/л:

Компанія

LPG

21.12.23

Зм.

Авіас

32,48

-1,89

Рур груп

33,00

0,00

SOCAR

32,49

-0,50

ОККО

31,99

-0,50

Neftek

31,99

0,00

WOG

31,98

-0,50

Shell

31,84

0,00

U.GO

31,78

-0,67

AMIC

31,77

-0,38

Marshal

31,50

0,00

KLO

31,49

0,00

Ovis

31,10

0,00

ZOG

31,00

0,00

Green Wave

31,00

0,00

Укрнафта

31,00

0,00

Mango

30,73

-0,30

Олас

30,50

0,00

Кворум

30,48

-0,50

Rodnik

30,29

-0,20

VostokGaz

30,19

0,00

UPG

30,13

-0,04

Chipo

30,03

0,00

BVS

29,99

0,00

Автотранс

29,98

0,00

VST

29,96

0,00

Luxwen

29,79

-0,80

Motto

29,79

-1,19

Катрал

29,77

0,00

БРСМ-Нафта

29,74

-0,04

RLS

29,30

0,00

Авантаж 7

28,95

0,00

Середня ціна в Україні

31,43

-0,53
За матеріалами: EnKorr
 

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