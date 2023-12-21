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АНАЛІТИКА

Дві третини високооктанового бензину в Україні продає мережа АЗК UPG

Дві третини високооктанового бензину в Україні продає мережа АЗК UPG

 Імпортери бензину А-98/100, 11 міс 2023 р.

Як повідомляє НафтоРинок, продажі високооктанового бензину А-98/100 в Україні за результатами 2023 р. оновлять рекорд. Про це йдеться в дослідженні опублікованому у випуску НафтоРинку Monthly fuels&LPG у грудні 2023 р.

Так, за даними імпортерів, за 11 міс. 2023 р. постачання бензину А-98/100 до України становило 25,6 тис. т, тоді, як писав НафтоРинок, за підсумками 2021 р. обсяг становив 21,6 тис. т. Найбільшим постачальником високооктанового бензину з Європи за 11 міс. є "Укрпалетсистем" - 17,0 тис. т або 66,5%, компанія весь обсяг реалізує через мережу АЗК UPG.

Протягом листопада, не дивлячись на страйки на україно-польському кордоні, UPG зберегла абсолютне лідерство в поставках бензину А-98/100 - 57,9%, далі йдуть - WOG (12,3%), KLO (7,2%), SOCAR (6,6%), завершує ТОП-5 Grand Petrol (3,0%).

Станом на 20 грудня вартість бензину upg100 становить 58,1 грн/л.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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