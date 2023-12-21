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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта має намір завершити переможну серію через зростання запасів у США

 

Ціни на нафту впали в четвер і були на шляху до завершення триденної переможної серії, оскільки побоювання з приводу низького попиту після несподіваного збільшення запасів сирої нафти в США переважили побоювання збоїв у світовій торгівлі через напруженість на Близькому Сході.

Ф'ючерси на нафту Brent о 05:03 EET впали на 22 центи, або 0,3%, до $79,48 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate торгувалася на рівні $74 за барель, також знизившись на 22 центи, чи 0,3%.

Обидва індикатори закрилися в середу зростанням третю сесію поспіль, оскільки інвестори турбувалися з приводу збоїв у торгівлі, оскільки великі морські перевізники воліли триматися подалі від маршруту Червоним морем, а більш тривалі рейси збільшують транспортні та страхові витрати.

"У центрі уваги ринку знову знаходиться млявий світовий попит, оскільки вплив ситуації на Червоному морі буде обмеженим доти, поки нафта не перетіче в Ормузьку протоку", - сказав Цуесі Уено, старший економіст дослідницького інституту NLI.

"Нарощування запасів сирої нафти в США і рекордний внутрішній видобуток нафти також посилили тиск", - сказав він.

Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило у середу, що запаси сирої нафти в США зросли на 2,9 мільйона барелів за тиждень до 15 грудня до 443,7 мільйона барелів порівняно з очікуваннями аналітиків, опитаних Reuters, про зниження на 2,3 мільйона барелів.

EIA також повідомило, що минулого тижня видобуток нафти в США зріс до рекордних 13,3 мільйона барелів на добу (барелів на добу) порівняно з попереднім історичним максимумом 13,2 мільйона барелів на добу.

Щодо судноплавства, близько 12% світового трафіку проходить Червоним морем і через Суецький канал. Проте, за словами аналітиків, вплив на постачання нафти поки що обмежений, оскільки основна частина близькосхідної нафти експортується через Ормузьку протоку.

"Оскільки цього року ОПЕК+ не буде жодних додаткових скорочень видобутку, ціни на нафту, швидше за все, залишаться в діапазоні до кінця року, з акцентом на ключову економічну статистику та реакцію долара США на неї", - сказав Наохіро Ніімура, партнер компанії. Market Risk Advisory, дослідницька та консалтингова фірма.

Він передбачив, що цього місяця ціна WTI торгуватиметься між 70 і 75 доларами.

Коаліція під керівництвом США, яка вводить цінову межу на російську нафту, що перевозиться морським транспортом, оголосила в середу про зміни у своєму режимі дотримання вимог, які, на думку Міністерства фінансів, ускладнять російським експортерам обхід обмеження.
За матеріалами: investing.com
 

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