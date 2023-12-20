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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту продовжують зростати, Brent на рівні $80,12 за барель

 

Ціни на нафту продовжують зростати на торгах у середу через ризики подальшого обмеження транспортування енергоресурсів Червоним морем через атаки єменських хуситів на морські судна.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:30 EET становить $80,12 за барель, що на $0,89 (1,12%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,91 (1,23%), до $74,85 за барель.

За попередні дві сесії ціна нафти Brent зросла більш ніж на 3%.

США та їхні союзники вивчають питання про те, чи варто атакувати формування хуситів через загрози морським шляхам у Червоному морі, повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. Раніше єменські повстанці пообіцяли, що нападатимуть на всі судна в Червоному морі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє.

Багато компаній цього тижня почали використовувати обхідні шляхи для транспортування вантажів, і вартість страхування суден значно зросла.

Посилення напруженості в Червоному морі не змінює загальних прогнозів для нафтового ринку, проте є сигналом ескалації конфлікту в регіоні, що може мати серйозні наслідки, зазначає аналітик із сировинного сектору ANZ Group Holdings Ltd Деніел Гайнс.

"Це високий ризик, який трейдери тепер мають брати до уваги", - говорить він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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