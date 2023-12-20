Фінансові новини
- |
- 20.12.23
- |
- 18:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту продовжують зростати, Brent на рівні $80,12 за барель
14:21 20.12.2023 |
Ціни на нафту продовжують зростати на торгах у середу через ризики подальшого обмеження транспортування енергоресурсів Червоним морем через атаки єменських хуситів на морські судна.
Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:30 EET становить $80,12 за барель, що на $0,89 (1,12%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,91 (1,23%), до $74,85 за барель.
За попередні дві сесії ціна нафти Brent зросла більш ніж на 3%.
США та їхні союзники вивчають питання про те, чи варто атакувати формування хуситів через загрози морським шляхам у Червоному морі, повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. Раніше єменські повстанці пообіцяли, що нападатимуть на всі судна в Червоному морі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє.
Багато компаній цього тижня почали використовувати обхідні шляхи для транспортування вантажів, і вартість страхування суден значно зросла.
Посилення напруженості в Червоному морі не змінює загальних прогнозів для нафтового ринку, проте є сигналом ескалації конфлікту в регіоні, що може мати серйозні наслідки, зазначає аналітик із сировинного сектору ANZ Group Holdings Ltd Деніел Гайнс.
"Це високий ризик, який трейдери тепер мають брати до уваги", - говорить він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Камишін: Анонсоване президентом виробництво 1 млн українських дронів у 2024 році - це тільки FPV
|Зеленський призначив Галину Михайлюк представником президента у Верховній Раді
|Рада розгляне призначення голови Рахункової палати попри застереження послів «Великої сімки»
|Зеленський: Генштаб просить мобілізувати ще 500 тисяч бійців, для цього треба знайти 500 мільярдів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рекламний медіаринок в Україні за рік виріс на 77%, але до відновлення ще далеко
|Держава інвестувала ₴5,5 мільярда у розвиток малого бізнесу через гранти
|Бізнес цьогоріч отримав доступних кредитів на 95 мільярдів
|Fitch підвищив рейтинг «Нафтогазу» до «CC»
|Україна отримала грант від ЄС на 150 мільйонів євро
|Рада звільнила від мита та ПДВ імпорт засобів РЕБ та пластин для бронежилетів
Бізнес
|Японський бейсболіст підписав найбільший контракт в історії спорту: обійшов Мессі
|Євросоюз погодив правила регулювання ШІ з дозволом на розпізнавання облич та штрафами від €7,5 млн – бізнес та правозахисники не у захваті
|Consumer Reports: Mercedes й BMW занижують автономність своїх електромобілів, а Tesla й Lucid — завищують
|Apple збільшить виробництво iPhone в Індії до 50 мільйонів одиниць на рік – WSJ
|Компанія Маска програла суд у Швеції на тлі страйку працівників свого заводу
|Apple перейде на акумулятори для iPhone індійського виробництва
|Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla