З 19 по 20 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 27 коп./л, до 31,96 грн/л

Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На автозаправних станціях WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 50 коп./л - у середньому до 32,48 грн/л і 32,49 грн/л відповідно.

На 1 грн/л скинули ціну на автогаз Neftek, KLO, Rodnik і ZOG.

Такі мережі як Amic, Shell, «Кворум», VostokGaz, UPG, VST, Ovis та інші знизили ціни на 0,10-1,4 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 19 по 20 грудня 2023 р., грн/л: