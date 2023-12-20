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АНАЛІТИКА

З 19 по 20 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 27 коп./л, до 31,96 грн/л

З 19 по 20 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 27 коп./л, до 31,96 грн/л

 

Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На автозаправних станціях WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 50 коп./л - у середньому до 32,48 грн/л і 32,49 грн/л відповідно.

На 1 грн/л скинули ціну на автогаз Neftek, KLO, Rodnik і ZOG.

Такі мережі як Amic, Shell, «Кворум», VostokGaz, UPG, VST, Ovis та інші знизили ціни на 0,10-1,4 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 19 по 20 грудня 2023 р., грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Авіас

34,37

0,00

Рур груп

33,00

0,00

SOCAR

32,99

0,00

ОККО

32,49

-0,50

WOG

32,48

-0,50

U.GO

32,44

0,00

AMIC

32,15

-0,10

Shell

31,84

-0,59

Marshal

31,50

0,00

Neftek

31,49

-1,00

KLO

31,49

-1,00

Ovis

31,10

-1,40

Mango

31,03

0,00

ZOG

31,00

-1,00

Green Wave

31,00

0,00

Укрнафта

31,00

0,00

Motto

30,98

0,00

Кворум

30,98

-0,50

Luxwen

30,59

0,00

Олас

30,50

0,00

Rodnik

30,49

-1,00

VostokGaz

30,19

-0,30

UPG

30,17

-0,58

Chipo

30,03

-0,50

BVS

29,99

0,00

Автотранс

29,98

0,00

VST

29,96

-0,74

БРСМ-Нафта

29,78

-0,34

Катрал

29,77

0,00

RLS

29,30

0,00

Авантаж 7

28,95

-0,50

Середня ціна в Україні

31,96

-0,27
За матеріалами: EnKorr
 

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