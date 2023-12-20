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З 19 по 20 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 27 коп./л, до 31,96 грн/л
12:45 20.12.2023 |
Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
На автозаправних станціях WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 50 коп./л - у середньому до 32,48 грн/л і 32,49 грн/л відповідно.
На 1 грн/л скинули ціну на автогаз Neftek, KLO, Rodnik і ZOG.
Такі мережі як Amic, Shell, «Кворум», VostokGaz, UPG, VST, Ovis та інші знизили ціни на 0,10-1,4 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 19 по 20 грудня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Авіас
|
34,37
|
0,00
|
Рур груп
|
33,00
|
0,00
|
SOCAR
|
32,99
|
0,00
|
ОККО
|
32,49
|
-0,50
|
WOG
|
32,48
|
-0,50
|
U.GO
|
32,44
|
0,00
|
AMIC
|
32,15
|
-0,10
|
Shell
|
31,84
|
-0,59
|
Marshal
|
31,50
|
0,00
|
Neftek
|
31,49
|
-1,00
|
KLO
|
31,49
|
-1,00
|
Ovis
|
31,10
|
-1,40
|
Mango
|
31,03
|
0,00
|
ZOG
|
31,00
|
-1,00
|
Green Wave
|
31,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
0,00
|
Motto
|
30,98
|
0,00
|
Кворум
|
30,98
|
-0,50
|
Luxwen
|
30,59
|
0,00
|
Олас
|
30,50
|
0,00
|
Rodnik
|
30,49
|
-1,00
|
VostokGaz
|
30,19
|
-0,30
|
UPG
|
30,17
|
-0,58
|
Chipo
|
30,03
|
-0,50
|
BVS
|
29,99
|
0,00
|
Автотранс
|
29,98
|
0,00
|
VST
|
29,96
|
-0,74
|
БРСМ-Нафта
|
29,78
|
-0,34
|
Катрал
|
29,77
|
0,00
|
RLS
|
29,30
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,95
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
31,96
|
-0,27
|
|
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