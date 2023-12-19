Нафта слабо дорожчає після підйому напередодні, Brent вище $78 за барель

Ціни на нафту слабо піднімаються вдень у вівторок після активного зростання за результатами попередньої сесії, за підсумками якої вони оновили двотижневі максимуми.

Лютневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:00 EET подорожчали на 10 центів - до $78,05 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на 1 цент і становили $72,48 за барель.

Напередодні Brent зросла в ціні на 1,8%, WTI - на 1,5%.

Атаки єменських хуситів на судна, що прямують Червоним морем, підвищили ризики перебоїв поставок нафти до максимального рівня з атаки ХАМАС на Ізраїль на початку жовтня, зазначають аналітики.

Зокрема, BP plc призупинила всі перевезення нафти через регіон через загрози суднам та екіпажам.

Проблеми з найбільшими торговельними шляхами зазвичай мають тимчасовий характер, і США, найімовірніше, зроблять більш рішучі воєнні дії щодо усунення загроз, зазначив засновник консалтингової компанії JTD Energy Services Джон Дрісколл.

Підтримку нафтовому ринку також надали підсумки засідання Федеральної резервної системи, що відбулося минулого тижня. Керівники ФРС сигналізували про те, що цикл підйому відсоткових ставок закінчено і спрогнозували зниження ключової ставки на 75 базисних пунктів протягом наступного року.

"Рішення Федрезерву зміцнило надії на м'яку посадку, а макроекономічні статдані виявилися недостатньо поганими, щоб посилити страхи жорсткої посадки", - написали аналітики Sevens Report Research.