Ціни на нафту зростають, оскільки напади у Червоному морі порушують ланцюжки поставок

Ціни на нафту зросли у вівторок, оскільки напади єменських бойовиків-хуситів, пов'язаних з Іраном, на кораблі в Червоному морі порушили морську торгівлю та змусили компанії змінити маршрут суден.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:30 EET зросли на 21 цент, або 0,27%, до $78,16 за барель. Ф'ючерсний контракт на нафту марки West Texas Intermediate на найближчий місяць, термін дії якого спливає у вівторок, зріс на 3 центи до $72,50 за барель. Активніший контракт другого місяця зріс на 6 центів, або 0,08%, до $72,88.

Обидва еталонні індекси зросли більш ніж на 1% у понеділок на тлі побоювань з приводу того, що відправники вантажу відводять судна від Червоного моря.

"Незважаючи на стабілізацію цін сьогодні, потенційні ризики, спричинені перебоями в постачанні та заворушеннями на Близькому Сході, можуть призвести до значної волатильності на нафтових ринках", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets в Окленді.

"Нафтові ринки можуть зіткнутися з подальшим підвищувальним тиском, якщо геополітична напруженість загострюватиметься", - додала вона.

Найбільша нафтова компанія BP тимчасово призупинила всі транзити через Червоне море, а група нафтових танкерів Frontline заявила в понеділок, що її судна уникатимуть проходу водним шляхом, що є ознакою того, що криза поширюється і включає постачання енергоносіїв.

Близько 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал, який з'єднує Червоне море із Середземним морем, пропонуючи найкоротший шлях судноплавства між Європою та Азією.

Напади на кораблі спонукали Сполучені Штати та їхніх союзників обговорити створення оперативної групи, яка захищатиме маршрути Червоного моря.

«З огляду на те, що кілька країн зробили оперативну колективну реакцію на мінімізацію атак, це може не дати особливої впевненості в тому, що збої можуть бути довгостроковими, і це призвело до деяких застережень, що позначилися на цінах на нафту на сьогоднішній сесії», - сказав Цзюнь Ронг Йіп. ринковий стратег в IG у Сінгапурі.

У понеділок міністр нафти Ірану Джавад Оуджі підтвердив, що загальнонаціональні збої у роботі заправних станцій були спричинені кібератакою.

Хакерська група, яку Іран звинувачує у зв'язках із Ізраїлем, заявила, що у понеділок вона здійснила атаку, яка порушила роботу заправних станцій по всій країні, повідомили іранське державне телебачення та місцеві ізраїльські ЗМІ.

Тим часом, Сполучені Штати вимагатимуть від відправників вантажу розкрити більше інформації про їхні угоди з російською нафтою, щоб забезпечити дотримання санкцій, заявили американські чиновники в понеділок, визнавши при цьому, що значна частина торгівлі вже вислизнула від контролю Заходу після того, як Росія побудувала паралельний флот.