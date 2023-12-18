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Автогаз у деяких мережах опустився нижче за 30 грн/л
15:57 18.12.2023 |
Протягом вихідних (із 16 по 17 грудня) середня роздрібна вартість газу в країні зменшилася на 0,43 грн/л, до 32,37 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
При цьому у деяких мережах ціна на продукт опустилася нижче за 30 грн/л. Зокрема на «Авантаж 7» він коштує 29,45 грн/л, на RLS — 29,70 грн/л і на станціях «Катрал» — 29,77 грн/л.
Найбільше за вихідні здешевшав автогаз у мережі Motto — на 1,51 грн/л, до 30,98 грн/л, найменше — на станціях «Aвіас» — на 0,05 грн/л, до 34,37 грн/л. Зазначимо, що через додаток газ у мережі «Приват» можна придбати за 33,49 грн/л.
За цей період великі національні мережі знизили ціни на газ на 0,4 грн/л, до 32,44 грн/л. Газ на АЗК ОККО і WOG здешевшав на 0,50 грн/л і 0,53 грн/л, до 32,99 грн/л і 32,98 грн/л відповідно.
У мережі Аmic ціна на цей вид пального зменшилася на 0,94 грн/л, до 32,82 грн/л. «Укрнафта» ціника на АЗС не переглядала: газ у мережі коштує 31,00 грн/л, що нижче від середнього показника по країні.
На АЗК «БРСМ-Нафта» газ здешевшав на 0,72 грн/л, до 30,48 грн/л. У мережах VostokGaz, UPG, «Катрал» і Luxwen вартість цього виду пального зменшилась на 1 грн/л і становить 29,77-30,99 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 15 по 18 грудня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
18.12.23
|
15.12.23
|
Зм.
|
Ovis
|
34,50
|
35,40
|
-0,90
|
Авіас
|
34,37
|
34,41
|
-0,05
|
AMIC
|
32,82
|
33,77
|
-0,94
|
WOG
|
32,98
|
33,51
|
-0,53
|
SOCAR
|
32,99
|
33,49
|
-0,50
|
ОККО
|
32,99
|
33,49
|
-0,50
|
U.GO
|
32,94
|
33,26
|
-0,32
|
Рур груп
|
33,00
|
33,00
|
0,00
|
Neftek
|
32,49
|
32,99
|
-0,50
|
Rodnik
|
31,49
|
32,99
|
-1,50
|
KLO
|
32,49
|
32,89
|
-0,40
|
ZOG
|
32,00
|
32,50
|
-0,50
|
Motto
|
30,98
|
32,49
|
-1,51
|
Shell
|
32,43
|
32,43
|
0,00
|
Mango
|
31,59
|
32,19
|
-0,60
|
Marshal
|
31,50
|
32,00
|
-0,50
|
VostokGaz
|
30,99
|
31,99
|
-1,00
|
Chipo
|
31,02
|
31,93
|
-0,92
|
Кворум
|
31,78
|
31,78
|
0,00
|
UPG
|
30,75
|
31,75
|
-1,00
|
Luxwen
|
30,59
|
31,59
|
-1,00
|
БРСМ-Нафта
|
30,48
|
31,20
|
-0,72
|
Green Wave
|
31,00
|
31,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
31,00
|
0,00
|
Олас
|
30,50
|
30,99
|
-0,49
|
BVS
|
30,99
|
30,99
|
0,00
|
Автотранс
|
30,98
|
30,98
|
0,00
|
Катрал
|
29,77
|
30,77
|
-1,00
|
VST
|
30,70
|
30,70
|
0,00
|
Авантаж 7
|
29,45
|
29,95
|
-0,50
|
RLS
|
29,70
|
29,70
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
32,37
|
32,79
|
-0,43
Більшість операторів вважають, що середня ціна на газ у країні на кінець грудня знизиться до 29-30 грн/л. Вони пояснюють це тим, що основна частка ресурсу на АЗК - це зарубіжний газ, який, наприклад у Києві, коштує 25-26 грн/л. Водночас газ внутрішнього виробництва в столиці коштує 20 грн/л, але його частка на ринку значно нижча за частку імпортного.
«Зараз надходить газ, який було законтрактовано у листопаді-на початку грудня. Його вартість на кордоні в середньому становить 42 тис. грн/т, це без доставки по країні, злиття і т.д.. Нові, більш дешеві партії імпортного ресурсу, потраплять на ринок не раніше, ніж у січні», - зазначили в одній із паливних компаній.
В операторів, які вже реалізують газ внутрішнього виробництва, прогнози більш оптимістичні. З їхніх слів, ціна на нього може зменшитися до 25 грн/л.
Нагадаємо, вартість газу на АЗК почала знижуватися після різкого здешевшання ресурсу на аукціоні Української енергетичної біржі на початку грудня. За підрахунками enkorr, протягом цього місяця ціна на газ внутрішнього виробництва зменшилась на 40% порівняно з кінцем листопада.
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