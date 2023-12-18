Фінансові новини
- |
- 18.12.23
- |
- 19:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта надалі дорожчає, Brent торгується близько $77,25 за барель
15:47 18.12.2023 |
Ціни на нафту продовжують зростати вдень у понеділок на тлі атак на судна в Червоному морі.
Лютневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:36 EET подорожчали на $0,7 (0,91%) - до $77,25 за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $ 0,63 (0,88%) і становили $ 72,06 за барель.
За підсумками минулого тижня ціна Brent зросла на 0,9%, WTI - на 0,3%. Обидві марки завершили тиждень у плюсі вперше з кінця жовтня.
Адміністрація Суецького каналу заявила, що уважно стежить за ситуацією після повідомлення США про 14 збитих у суботу ударних безпілотників єменських хуситів, випущених по торгових судах. Низка судноплавних компаній, включно з A.P. Moeller-Maersk AS і Hapag-Lloyd, оголосили про припинення проходу своїх суден через Червоне море.
"Усю увагу зосереджено на пропозиці, а видобуток нафти в США оновлює рекорди, - сказав Роберт Ренні з Westpac Banking Corp. - Наразі незрозуміло, чи позначиться напруженість у Червоному морі на цінах на нафту, хоча вартість логістики та перевезень зросте".
Аналітики Goldman Sachs знизили прогноз середньої ціни нафти марки Brent на 2024 рік на $10, до $70-90 за барель. Банк також підвищив прогнози зростання видобутку в Штатах до 900 тис. барелів з 500 тис. барелів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС планує 1 лютого провести саміт для узгодження, зокрема допомоги Україні - Мішель
|Данія і Швеція анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
|Критика органів влади зростає
|Приміщення, у якому знайшли пристрій для прослуховування, давно не використовували - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Авдіївський коксохім знищено. Відновити його буде неможливо – гендиректор Метінвесту
|Фонд держмайна за тиждень залучив до бюджету майже ₴60 мільйонів
|Україна цьогоріч скоротила виручку від експорту агропродукції на 7% - ІАЕ
|Автогаз у деяких мережах опустився нижче за 30 грн/л
|Нафта надалі дорожчає, Brent торгується близько $77,25 за барель
|Кількість вакансій на ІТ-ринку впала до мінімуму за п'ять років
Бізнес
|Apple перейде на акумулятори для iPhone індійського виробництва
|Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla
|Dacia Duster: кросовер еволюціонував у нове покоління
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту