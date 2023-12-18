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АНАЛІТИКА

Нафта надалі дорожчає, Brent торгується близько $77,25 за барель

 

Ціни на нафту продовжують зростати вдень у понеділок на тлі атак на судна в Червоному морі.

Лютневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:36 EET подорожчали на $0,7 (0,91%) - до $77,25 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $ 0,63 (0,88%) і становили $ 72,06 за барель.

За підсумками минулого тижня ціна Brent зросла на 0,9%, WTI - на 0,3%. Обидві марки завершили тиждень у плюсі вперше з кінця жовтня.

Адміністрація Суецького каналу заявила, що уважно стежить за ситуацією після повідомлення США про 14 збитих у суботу ударних безпілотників єменських хуситів, випущених по торгових судах. Низка судноплавних компаній, включно з A.P. Moeller-Maersk AS і Hapag-Lloyd, оголосили про припинення проходу своїх суден через Червоне море.

"Усю увагу зосереджено на пропозиці, а видобуток нафти в США оновлює рекорди, - сказав Роберт Ренні з Westpac Banking Corp. - Наразі незрозуміло, чи позначиться напруженість у Червоному морі на цінах на нафту, хоча вартість логістики та перевезень зросте".

Аналітики Goldman Sachs знизили прогноз середньої ціни нафти марки Brent на 2024 рік на $10, до $70-90 за барель. Банк також підвищив прогнози зростання видобутку в Штатах до 900 тис. барелів з 500 тис. барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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