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АНАЛІТИКА

Цінопад триває: великі мережі скинули ще 1 грн/л на бензини

 

Із 15 по 18 грудня середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 35 коп./л і становить 52,08 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 51 коп./л — до 55,07 грн/л, а дизельне пальне – на 6 коп./л, до 52,22 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG бензини здешевшали на 1 грн/л: А-95 — до 54,99 грн/л, А-95+ — до 56,99 грн/л. Ціна на ДП у цих мережах залишилась на колишньому рівні — 54,99 грн/л.

UPG знизила ціни на бензини на 1,1 грн/л: бензин марки А-95 здешевшав до 50,60 грн/л, А-95+ — до 54,20 грн/л. Бензини на KLO здешевшали на 50 коп./л.

Такі мережі як Amic, Chipo, Mango, VostokGaz, Neftek, ZOG, RLS й інші зменшили ціну на всі види пального на 0,12-1,5 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 15 по 18 грудня, грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

54,99

-1,00

56,99

-1,00

54,99

0,00

WOG

54,99

-1,00

56,99

-1,00

54,99

0,00

Авіас

51,00

0,00

51,50

0,00

51,00

0,00

Укрнафта

49,90

0,00

51,90

0,00

50,90

0,00

UPG

50,60

-1,10

52,60

-1,10

50,70

0,00

AMIC

52,42

-0,37

53,84

-0,55

52,27

-0,03

Shell

54,49

0,00

57,49

0,00

53,49

0,00

SOCAR

57,99

0,00

59,99

0,00

56,49

0,00

БРСМ-Нафта

49,70

0,00

    

49,35

-0,12

KLO

51,59

-0,50

52,99

-0,50

51,99

0,00

U.GO

50,74

-0,34

53,55

-0,40

50,74

-0,34

Автотранс

51,98

0,00

    

51,98

0,00

BVS

51,99

0,00

53,99

0,00

51,99

0,00

Chipo

50,20

-0,52

    

49,88

-0,53

Авантаж 7

48,95

0,00

    

48,95

0,00

Prime

50,50

0,00

    

50,00

0,00

Укр-Петроль

49,90

0,00

    

49,42

0,00

Рур груп

52,99

0,00

    

52,99

0,00

Mango

50,69

-0,30

    

50,68

-0,30

Ovis

52,90

0,00

56,50

0,00

52,90

0,00

VST

51,20

0,00

    

50,10

0,00

Marshal

52,00

0,00

    

51,00

0,00

Маркет

48,99

0,00

    

48,59

0,00

Олас

49,99

0,00

    

50,50

0,00

VostokGaz

48,99

-1,00

    

48,99

-1,50

Neftek

53,99

-1,00

56,49

-1,00

53,99

-1,00

Кворум

49,98

0,00

    

49,98

0,00

ZOG

52,00

-1,00

    

52,00

-1,00

Катрал

51,99

0,00

    

49,99

-1,00

Green Wave

51,50

0,00

    

50,80

0,00

RLS

47,90

-1,10

50,50

-0,50

47,00

0,00

Фактор

49,00

0,00

    

48,00

0,00

Середня ціна в Україні

52,08

-0,35

55,07

-0,51

52,22

-0,06
За матеріалами: EnKorr
 

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