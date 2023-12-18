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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Цінопад триває: великі мережі скинули ще 1 грн/л на бензини
12:10 18.12.2023 |
Із 15 по 18 грудня середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 35 коп./л і становить 52,08 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 51 коп./л — до 55,07 грн/л, а дизельне пальне – на 6 коп./л, до 52,22 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО і WOG бензини здешевшали на 1 грн/л: А-95 — до 54,99 грн/л, А-95+ — до 56,99 грн/л. Ціна на ДП у цих мережах залишилась на колишньому рівні — 54,99 грн/л.
UPG знизила ціни на бензини на 1,1 грн/л: бензин марки А-95 здешевшав до 50,60 грн/л, А-95+ — до 54,20 грн/л. Бензини на KLO здешевшали на 50 коп./л.
Такі мережі як Amic, Chipo, Mango, VostokGaz, Neftek, ZOG, RLS й інші зменшили ціну на всі види пального на 0,12-1,5 грн/л (див. табл.).Зміна роздрібних цін на АЗС з 15 по 18 грудня, грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
-1,00
|
56,99
|
-1,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
54,99
|
-1,00
|
56,99
|
-1,00
|
54,99
|
0,00
|
Авіас
|
51,00
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
49,90
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
UPG
|
50,60
|
-1,10
|
52,60
|
-1,10
|
50,70
|
0,00
|
AMIC
|
52,42
|
-0,37
|
53,84
|
-0,55
|
52,27
|
-0,03
|
Shell
|
54,49
|
0,00
|
57,49
|
0,00
|
53,49
|
0,00
|
SOCAR
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
56,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
49,70
|
0,00
|
49,35
|
-0,12
|
KLO
|
51,59
|
-0,50
|
52,99
|
-0,50
|
51,99
|
0,00
|
U.GO
|
50,74
|
-0,34
|
53,55
|
-0,40
|
50,74
|
-0,34
|
Автотранс
|
51,98
|
0,00
|
51,98
|
0,00
|
BVS
|
51,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
Chipo
|
50,20
|
-0,52
|
49,88
|
-0,53
|
Авантаж 7
|
48,95
|
0,00
|
48,95
|
0,00
|
Prime
|
50,50
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
49,90
|
0,00
|
49,42
|
0,00
|
Рур груп
|
52,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
Mango
|
50,69
|
-0,30
|
50,68
|
-0,30
|
Ovis
|
52,90
|
0,00
|
56,50
|
0,00
|
52,90
|
0,00
|
VST
|
51,20
|
0,00
|
50,10
|
0,00
|
Marshal
|
52,00
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
Маркет
|
48,99
|
0,00
|
48,59
|
0,00
|
Олас
|
49,99
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
48,99
|
-1,00
|
48,99
|
-1,50
|
Neftek
|
53,99
|
-1,00
|
56,49
|
-1,00
|
53,99
|
-1,00
|
Кворум
|
49,98
|
0,00
|
49,98
|
0,00
|
ZOG
|
52,00
|
-1,00
|
52,00
|
-1,00
|
Катрал
|
51,99
|
0,00
|
49,99
|
-1,00
|
Green Wave
|
51,50
|
0,00
|
50,80
|
0,00
|
RLS
|
47,90
|
-1,10
|
50,50
|
-0,50
|
47,00
|
0,00
|
Фактор
|
49,00
|
0,00
|
48,00
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
52,08
|
-0,35
|
55,07
|
-0,51
|
52,22
|
-0,06
|
|
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