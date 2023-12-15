Гурт LPG: по всій країні падіння, місцями — обвали

Динаміка середніх цін на LPG у дрібному гурті в Україні, грн/т





Протягом тижня (з 11 по 15 грудня) середня гуртова ціна на скраплений газ зменшилася до 42 980 грн/т, що на 8 570 грн/т менше, ніж тижнем раніше, і на 19 020 грн/т - ніж на піку кризи постачань 23 листопада. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Нагадаємо, що на останньому аукціоні 12 грудня на Українській енергетичній біржі середня вартість газу на торгах знизилась на 12 164 грн порівняно з аукціоном 6 грудня, до 35 785 грн/т, на умовах EXW, що еквівалентно біля 19,3 грн/л.

Як раніше зазначав enkorr, вартість газу на внутрішніх аукціонах уже суттєво нижча за імпортний паритет. «У Києві зараз імпортний ресурс вартує 25-26 грн/л, коли аукціонний - 20 грн/л», - зазначили в одній із паливних компаній.

Різке зниження вартості газу внутрішнього виробництва найбільше вдарило по імпортерах, які не мають своєї роздрібної мережі. Так, на півдні трейдерам доводиться реалізовувати продукт майже за собівартістю. На початку тижня ресурс на півдні пропонували по 42 000 грн/т, а вже через декілька днів вартість зменшилась до 40 000 грн/т.

«Зараз ми продаємо майже в нуль. Поки попит є, намагаємося реалізувати по максимуму», - зазначив один із трейдерів фз південного регіону.

Інший імпортер додав, що в сформованій на ринку ситуації буває краще не забирати законтрактованих обсянів і сплатити штрафні санкції, аніж забрати і продати «в мінус».

Трейдери схиляються до думки, що спадаючий ціновий тренд якийсь час іще триватиме. «Компанії, які зможуть фінансово дозволити собі зберігати ресурс, притримають газ, сподіваючись, що через тиждень-два на аукціоні ціна підніметься до 41 000-43 000 грн/т. Якщо кошти не дозволятимуть (на кінець року потрібно всім закривати займи і кредити), то будуть реалізовувати за будь-яку ціну», - вважає імпортер LPG з Києва.

Зі слів трейдерів, імпортного газу на ринку вже достатньо, й окрім того значні обсяги «листопадового» ресурсу ще перебувають у дорозі, тому закупки зарубіжного ресурсу до кінця грудня суттєво знизяться «До нового року не плануємо нічого нового контрактувати, немає ніякого сенсу», - розповіли в одній із компаній.

У ситуації, що склалася, найліпшу позицію займають дрібні оператори. Нагадаємо, що у листопаді невеликі компанії не мали доступу до дешевого імпортного газу, а вартість на аукціоні не дозволяла торгувати ні гуртом, ані вроздріб. Тепер більшість крупних імпортерів перебувають під тиском наявних і тих, що у дорозі, запасів дорогого закордонного ресурсу і мають обмежену можливість закупляти дешевий LPG на аукціонах.

Повільне зниження цін на заправках дозволяє невеликим мережам, що зустріли закінчення кризи без запасів, значно підвищити заробітки у роздробі й при цьому мати потенціал для подальшого оперативного зменшення ціни, нарощуючи клієнтську базу.

«У нас запаси імпорту на 1-2 дні, і то лише на деяких АЗС, решта вже торгує більш дешевим газом», - розповіли в одній із мереж західного регіону. На Дніпропетровщині один з операторів теж зазначив, що їхні заправки майже на 100% перейшли на дешевший ресурс .

Аби мінімізувати збитки, великі компанії були вимушені закуповували газ на аукціоні 12 грудня. Проте, як уже зазначалося, наявність потужних запасів обмежує як фінансову, так і технічну можливість купувати новий ресурс.

Окремі компанії вважають, що на наступних аукціонах ціна зросте, а обсяги виставленого ресурсу впадуть. З їхніх слів, на останньому аукціоні виробники реалізували всі обсяги, які не допродали на початку грудня, тому на наступному вже не так прагнутимуть щось продати.

Разом із тим, як зазначило джерело в «Укрнафті», швидкого приведення цін до сьогоднішнього імпортного паритету очікувати не варто. «У нас більшість заявок на купівлю по 32 000 грн/т. Це рівень, на який готові трейдери. Нафта впала, зима... ціни будуть просідати ще, і ми не хочемо заходити в цей період бодай з якимось залишком», - каже джерело.

Крім того, опитані enkorr гравці ринку звертають увагу й на те, що розблокування погранпереходу «Ягодин-Дорогуськ» призведе до відновлення постачання на український ринок ресурсу з Литви й Латвії. «Газ, який зараз пропонує Orlen, у Києві коштуватиме 38 000 грн/т, і це відчутно дешевше, ніж те, що сьогодні пропонують поляки», - розповів один із імпортерів. Він нагадав, що величезний транспортний гак через протести у Польщі зробив постачання з країн Балтії майже нерентабельними.