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Ціни на нафту зростають, Brent торгується близько $77 за барель
14:14 15.12.2023 |
Ціни на нафту підвищуються в п'ятницю і завершують у плюсі перший тиждень з останніх восьми.
Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:25 EET становить $76,92 за барель, що на $0,31 (0,4%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,35 (0,49%), до $71,93 за барель.
З початку тижня ціна Brent зросла на 1,6%, WTI - на 1,1%.
Підтримку ринку надало суттєве ослаблення долара США. Доларовий індекс DXY втратив близько 2% цього тижня на очікуваннях різкого зниження базової відсоткової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) у 2024 році. Медіанний прогноз керівників американського ЦБ, оприлюднений за підсумками засідання, що відбулося цього тижня, засвідчив, що ставку можуть зменшити на 75 базисних пунктів у майбутньому році. У п'ятницю DXY додає менше ніж 0,1%.
Незадовго до засідання ФРС ціни на нафту опустилися до мінімумів з червня у зв'язку з побоюваннями зниження попиту, а також сигналами нарощування видобутку країнами, що не входять до ОПЕК+, зокрема США. Скептицизм інвесторів щодо здатності всіх країн ОПЕК виконувати домовленості про скорочення видобутку також обмежував нафтовий ринок.
"Падіння цін на нафту, яке, як вважають в ОПЕК, було спричинене перебільшеними побоюваннями щодо перспектив попиту, стало ключовим фактором, який дав змогу ФРС дати сигнал про те, що цикл жорсткості політики завершено", - зазначає аналітик Price Futures Group Філ Флінн.
Більшість керівників американського ЦБ очікує трьох знижень ставки наступного року, і "ці очікування штовхають вгору і фондові, і сировинні ринки", каже експерт.
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