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Статистика за тиждень: пальне на АЗС здешевшало на 1 грн/л
14:11 15.12.2023 |
Упродовж тижня з 8 по 15 грудня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зменшилась на 0,99 грн/л і становить 52,43 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 0,95 грн/л - до 55,58 грн/л, а дизельне пальне - на 1,06 грн/л, до 52,28 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Чимало мереж, серед яких зокрема ОККО, WOG, «Укрнафта» та інші, скинули ціни на всі види пального на 1,00 грн/л: мережа АЗК ОККО й WOG - до 55,99 грн/л (бензин А-95), 57,99 грн/л (бензин А-95+) і 54,99 грн/л (ДП). Звичайна «п'ятірка» на станціях «Укрнафти» наразі коштує 49,90 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості - 51,90 грн/л, дизельне пальне - 50,90 грн/л.
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, теж знизила ціни на пальне на 1 грн/л - до 51,00 грн/л (А-95 і ДП) і 51,50 грн/л (А-95+) відповідно.
На станціях столичної мережі KLO всі види пального втратили в ціні 1,10 грн/л - і тепер бензин А-95 на KLO коштує 52,09 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості - 53,49 грн/л, дизельне пальне - 51,99 грн/л відповідно.
Дизпальне у мережі UPG за тиждень здешевшало на 1,20 грн/л - до 51,70 грн/л (А-95), 53,70 грн/л (А-95+) і 50,70 грн/л (ДП) відповідно.
Найбільше здешевшання упродовж тижня - 2,00 грн/л - зафіксовано у мережах Shell, «Автотранс», BVS і «Рур груп», і тепер пальне у цих мережах коштує в межах 51,98-54,49 грн/л (А-95), 53,99 грн/л (BVS, А-95+) і 51,98-53,49 грн/л (дизпальне).
Найменше здешевшання за тиждень - 43 коп./л і 57 коп./л - зафіксовано на бензин А-95 і дизпальне у мережі U.GO, до 51,09 грн/л. «П'ятірка» з покращеними показниками якості найменше - 45 коп./л - скинула у мережі AMIC, до 54,39 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 8 по 15 грудня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
15.12.23
|
Зм.
|
15.12.23
|
Зм.
|
15.12.23
|
Зм.
|
ОККО
|
55,99
|
-1,00
|
57,99
|
-1,00
|
54,99
|
-1,00
|
WOG
|
55,99
|
-1,00
|
57,99
|
-1,00
|
54,99
|
-1,00
|
Авіас
|
51,00
|
-1,00
|
51,50
|
-1,00
|
51,00
|
-1,00
|
Укрнафта
|
49,90
|
-1,00
|
51,90
|
-1,00
|
50,90
|
-1,00
|
UPG
|
51,70
|
-1,20
|
53,70
|
-1,20
|
50,70
|
-1,20
|
AMIC
|
52,80
|
-0,68
|
54,39
|
-0,45
|
52,30
|
-1,17
|
Shell
|
54,49
|
-2,00
|
57,49
|
-1,40
|
53,49
|
-2,00
|
SOCAR
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
56,49
|
-1,50
|
БРСМ-Нафта
|
49,70
|
-1,36
|
49,48
|
-0,70
|
KLO
|
52,09
|
-1,10
|
53,49
|
-1,10
|
51,99
|
-1,10
|
U.GO
|
51,09
|
-0,43
|
53,95
|
-0,50
|
51,09
|
-0,57
|
Автотранс
|
51,98
|
-2,00
|
51,98
|
-2,00
|
BVS
|
51,99
|
-2,00
|
53,99
|
-2,00
|
51,99
|
-2,00
|
Chipo
|
50,72
|
-0,50
|
50,42
|
-0,62
|
Авантаж 7
|
48,95
|
-1,00
|
48,95
|
-1,60
|
Prime
|
50,50
|
-1,00
|
50,00
|
-1,00
|
Укр-Петроль
|
49,90
|
-1,10
|
49,42
|
-1,58
|
Рур груп
|
52,99
|
-2,00
|
52,99
|
-2,00
|
Mango
|
50,99
|
-0,50
|
50,98
|
-1,51
|
Ovis
|
52,90
|
-1,00
|
56,50
|
-0,40
|
52,90
|
-1,00
|
VST
|
51,20
|
-1,30
|
50,10
|
-1,62
|
Marshal
|
52,00
|
-1,00
|
51,00
|
-2,00
|
Маркет
|
48,99
|
-0,90
|
48,59
|
-1,30
|
Олас
|
49,99
|
-0,51
|
50,50
|
-1,00
|
VostokGaz
|
49,99
|
-1,80
|
50,49
|
-1,00
|
Neftek
|
54,99
|
-1,00
|
57,49
|
-1,00
|
54,99
|
-1,00
|
Кворум
|
49,98
|
-1,50
|
49,98
|
-1,50
|
ZOG
|
53,00
|
-1,00
|
53,00
|
-1,00
|
Катрал
|
51,99
|
-1,00
|
50,99
|
-1,00
|
Green Wave
|
51,50
|
-1,00
|
50,80
|
-1,00
|
RLS
|
49,00
|
-1,00
|
51,00
|
-1,00
|
47,00
|
-1,00
|
Фактор
|
49,00
|
-0,50
|
48,00
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
52,43
|
-0,99
|
55,58
|
-0,95
|
52,28
|
-1,06
|
|
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