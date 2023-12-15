Статистика за тиждень: пальне на АЗС здешевшало на 1 грн/л

Упродовж тижня з 8 по 15 грудня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зменшилась на 0,99 грн/л і становить 52,43 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 0,95 грн/л - до 55,58 грн/л, а дизельне пальне - на 1,06 грн/л, до 52,28 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Чимало мереж, серед яких зокрема ОККО, WOG, «Укрнафта» та інші, скинули ціни на всі види пального на 1,00 грн/л: мережа АЗК ОККО й WOG - до 55,99 грн/л (бензин А-95), 57,99 грн/л (бензин А-95+) і 54,99 грн/л (ДП). Звичайна «п'ятірка» на станціях «Укрнафти» наразі коштує 49,90 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості - 51,90 грн/л, дизельне пальне - 50,90 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, теж знизила ціни на пальне на 1 грн/л - до 51,00 грн/л (А-95 і ДП) і 51,50 грн/л (А-95+) відповідно.

На станціях столичної мережі KLO всі види пального втратили в ціні 1,10 грн/л - і тепер бензин А-95 на KLO коштує 52,09 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості - 53,49 грн/л, дизельне пальне - 51,99 грн/л відповідно.

Дизпальне у мережі UPG за тиждень здешевшало на 1,20 грн/л - до 51,70 грн/л (А-95), 53,70 грн/л (А-95+) і 50,70 грн/л (ДП) відповідно.

Найбільше здешевшання упродовж тижня - 2,00 грн/л - зафіксовано у мережах Shell, «Автотранс», BVS і «Рур груп», і тепер пальне у цих мережах коштує в межах 51,98-54,49 грн/л (А-95), 53,99 грн/л (BVS, А-95+) і 51,98-53,49 грн/л (дизпальне).

Найменше здешевшання за тиждень - 43 коп./л і 57 коп./л - зафіксовано на бензин А-95 і дизпальне у мережі U.GO, до 51,09 грн/л. «П'ятірка» з покращеними показниками якості найменше - 45 коп./л - скинула у мережі AMIC, до 54,39 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 8 по 15 грудня 2023 р., грн/л