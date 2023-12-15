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АНАЛІТИКА

Статистика за тиждень: пальне на АЗС здешевшало на 1 грн/л

Статистика за тиждень: пальне на АЗС здешевшало на 1 грн/л

 

Упродовж тижня з 8 по 15 грудня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зменшилась на 0,99 грн/л і становить 52,43 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 0,95 грн/л - до 55,58 грн/л, а дизельне пальне - на 1,06 грн/л, до 52,28 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Чимало мереж, серед яких зокрема ОККО, WOG, «Укрнафта» та інші, скинули ціни на всі види пального на 1,00 грн/л: мережа АЗК ОККО й WOG - до 55,99 грн/л (бензин А-95), 57,99 грн/л (бензин А-95+) і 54,99 грн/л (ДП). Звичайна «п'ятірка» на станціях «Укрнафти» наразі коштує 49,90 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості - 51,90 грн/л, дизельне пальне - 50,90 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, теж знизила ціни на пальне на 1 грн/л - до 51,00 грн/л (А-95 і ДП) і 51,50 грн/л (А-95+) відповідно.

На станціях столичної мережі KLO всі види пального втратили в ціні 1,10 грн/л - і тепер бензин А-95 на KLO коштує 52,09 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості - 53,49 грн/л, дизельне пальне - 51,99 грн/л відповідно.

Дизпальне у мережі UPG за тиждень здешевшало на 1,20 грн/л - до 51,70 грн/л (А-95), 53,70 грн/л (А-95+) і 50,70 грн/л (ДП) відповідно.

Найбільше здешевшання упродовж тижня - 2,00 грн/л - зафіксовано у мережах Shell, «Автотранс», BVS і «Рур груп», і тепер пальне у цих мережах коштує в межах 51,98-54,49 грн/л (А-95), 53,99 грн/л (BVS, А-95+) і 51,98-53,49 грн/л (дизпальне).

Найменше здешевшання за тиждень - 43 коп./л і 57 коп./л - зафіксовано на бензин А-95 і дизпальне у мережі U.GO, до 51,09 грн/л. «П'ятірка» з покращеними показниками якості найменше - 45 коп./л - скинула у мережі AMIC, до 54,39 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 8 по 15 грудня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

15.12.23

Зм.

15.12.23

Зм.

15.12.23

Зм.

ОККО

55,99

-1,00

57,99

-1,00

54,99

-1,00

WOG

55,99

-1,00

57,99

-1,00

54,99

-1,00

Авіас

51,00

-1,00

51,50

-1,00

51,00

-1,00

Укрнафта

49,90

-1,00

51,90

-1,00

50,90

-1,00

UPG

51,70

-1,20

53,70

-1,20

50,70

-1,20

AMIC

52,80

-0,68

54,39

-0,45

52,30

-1,17

Shell

54,49

-2,00

57,49

-1,40

53,49

-2,00

SOCAR

57,99

0,00

59,99

0,00

56,49

-1,50

БРСМ-Нафта

49,70

-1,36

    

49,48

-0,70

KLO

52,09

-1,10

53,49

-1,10

51,99

-1,10

U.GO

51,09

-0,43

53,95

-0,50

51,09

-0,57

Автотранс

51,98

-2,00

    

51,98

-2,00

BVS

51,99

-2,00

53,99

-2,00

51,99

-2,00

Chipo

50,72

-0,50

    

50,42

-0,62

Авантаж 7

48,95

-1,00

    

48,95

-1,60

Prime

50,50

-1,00

    

50,00

-1,00

Укр-Петроль

49,90

-1,10

    

49,42

-1,58

Рур груп

52,99

-2,00

    

52,99

-2,00

Mango

50,99

-0,50

    

50,98

-1,51

Ovis

52,90

-1,00

56,50

-0,40

52,90

-1,00

VST

51,20

-1,30

    

50,10

-1,62

Marshal

52,00

-1,00

    

51,00

-2,00

Маркет

48,99

-0,90

    

48,59

-1,30

Олас

49,99

-0,51

    

50,50

-1,00

VostokGaz

49,99

-1,80

    

50,49

-1,00

Neftek

54,99

-1,00

57,49

-1,00

54,99

-1,00

Кворум

49,98

-1,50

    

49,98

-1,50

ZOG

53,00

-1,00

    

53,00

-1,00

Катрал

51,99

-1,00

    

50,99

-1,00

Green Wave

51,50

-1,00

    

50,80

-1,00

RLS

49,00

-1,00

51,00

-1,00

47,00

-1,00

Фактор

49,00

-0,50

    

48,00

-0,50

Середня ціна в Україні

52,43

-0,99

55,58

-0,95

52,28

-1,06
За матеріалами: EnKorr
 

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