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За тиждень автогаз по країні здешевшав на 2,5 грн/л
14:06 15.12.2023 |
З 8 по 15 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 2,46 грн/л, до 32,79 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
На автозаправних станціях WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 2,05 грн/л і 2,25 грн/л - у середньому до 33,51 грн/л і 33,49 грн/л відповідно.
На станціях «Укрнафти» і UPG ціна зменшилась на 3,4 грн/л і 3,25 грн/л, до 31,00 і 31,75 грн/л відповідно. На 2 грн/л опустили ціни «Рур груп», KLO, BVS і «Автотранс».
«Психологічну позначку» у менше, ніж 30 грн/л, цього тижня перетнули «Авантаж 7» і RLS, вони встановили ціни на рівні 29,95 грн/л і 29,70 грн/л відповідно.
Такі мережі як Shell, «Авіас», U.GO, Rodnik, «Рур Груп» та інші знизили ціни на 0,5-4,4 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 8 по 15 грудня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Ovis
|
35,40
|
-0,50
|
Авіас
|
34,41
|
-1,68
|
AMIC
|
33,77
|
-1,99
|
WOG
|
33,51
|
-2,05
|
SOCAR
|
33,49
|
-2,25
|
ОККО
|
33,49
|
-2,15
|
U.GO
|
33,26
|
-2,18
|
Рур груп
|
33,00
|
-2,00
|
Neftek
|
32,99
|
-3,50
|
Rodnik
|
32,99
|
-2,00
|
KLO
|
32,89
|
-2,10
|
ZOG
|
32,50
|
-2,50
|
Motto
|
32,49
|
-2,49
|
Shell
|
32,43
|
-3,78
|
Mango
|
32,19
|
-2,40
|
Marshal
|
32,00
|
-3,00
|
VostokGaz
|
31,99
|
-4,00
|
Chipo
|
31,93
|
-2,38
|
Кворум
|
31,78
|
-3,70
|
UPG
|
31,75
|
-3,25
|
Luxwen
|
31,59
|
-2,60
|
БРСМ-Нафта
|
31,20
|
-2,56
|
Green Wave
|
31,00
|
-4,40
|
Укрнафта
|
31,00
|
-3,40
|
Олас
|
30,99
|
-4,21
|
BVS
|
30,99
|
-2,00
|
Автотранс
|
30,98
|
-2,00
|
Катрал
|
30,77
|
-3,20
|
VST
|
30,70
|
-4,00
|
Авантаж 7
|
29,95
|
-3,00
|
RLS
|
29,70
|
-4,30
|
Середня ціна в Україні
|
32,79
|
-2,46
|
|
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