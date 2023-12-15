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АНАЛІТИКА

За тиждень автогаз по країні здешевшав на 2,5 грн/л

За тиждень автогаз по країні здешевшав на 2,5 грн/л

 

З 8 по 15 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 2,46 грн/л, до 32,79 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На автозаправних станціях WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 2,05 грн/л і 2,25 грн/л - у середньому до 33,51 грн/л і 33,49 грн/л відповідно.

На станціях «Укрнафти» і UPG ціна зменшилась на 3,4 грн/л і 3,25 грн/л, до 31,00 і 31,75 грн/л відповідно. На 2 грн/л опустили ціни «Рур груп», KLO, BVS і «Автотранс».

«Психологічну позначку» у менше, ніж 30 грн/л, цього тижня перетнули «Авантаж 7» і RLS, вони встановили ціни на рівні 29,95 грн/л і 29,70 грн/л відповідно.

Такі мережі як Shell, «Авіас», U.GO, Rodnik, «Рур Груп» та інші знизили ціни на 0,5-4,4 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 8 по 15 грудня 2023 р., грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Ovis

35,40

-0,50

Авіас

34,41

-1,68

AMIC

33,77

-1,99

WOG

33,51

-2,05

SOCAR

33,49

-2,25

ОККО

33,49

-2,15

U.GO

33,26

-2,18

Рур груп

33,00

-2,00

Neftek

32,99

-3,50

Rodnik

32,99

-2,00

KLO

32,89

-2,10

ZOG

32,50

-2,50

Motto

32,49

-2,49

Shell

32,43

-3,78

Mango

32,19

-2,40

Marshal

32,00

-3,00

VostokGaz

31,99

-4,00

Chipo

31,93

-2,38

Кворум

31,78

-3,70

UPG

31,75

-3,25

Luxwen

31,59

-2,60

БРСМ-Нафта

31,20

-2,56

Green Wave

31,00

-4,40

Укрнафта

31,00

-3,40

Олас

30,99

-4,21

BVS

30,99

-2,00

Автотранс

30,98

-2,00

Катрал

30,77

-3,20

VST

30,70

-4,00

Авантаж 7

29,95

-3,00

RLS

29,70

-4,30

Середня ціна в Україні

32,79

-2,46
За матеріалами: EnKorr
 

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