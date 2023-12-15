За тиждень автогаз по країні здешевшав на 2,5 грн/л

З 8 по 15 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 2,46 грн/л, до 32,79 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На автозаправних станціях WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 2,05 грн/л і 2,25 грн/л - у середньому до 33,51 грн/л і 33,49 грн/л відповідно.

На станціях «Укрнафти» і UPG ціна зменшилась на 3,4 грн/л і 3,25 грн/л, до 31,00 і 31,75 грн/л відповідно. На 2 грн/л опустили ціни «Рур груп», KLO, BVS і «Автотранс».

«Психологічну позначку» у менше, ніж 30 грн/л, цього тижня перетнули «Авантаж 7» і RLS, вони встановили ціни на рівні 29,95 грн/л і 29,70 грн/л відповідно.

Такі мережі як Shell, «Авіас», U.GO, Rodnik, «Рур Груп» та інші знизили ціни на 0,5-4,4 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 8 по 15 грудня 2023 р., грн/л: