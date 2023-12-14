Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають, Brent торгується вище $75,4 за барель

 

Ціни на нафту зростають у четвер на тлі ослаблення побоювань щодо перспектив світового попиту.

Дані Міненерго США, оприлюднено напередодні, показали зниження запасів нафти в країні за підсумками другого тижня поспіль. Крім того, несподівано "голубиний" настрій Федеральної резервної системи (ФРС) підвищив оптимізм щодо "м'якої посадки" американської економіки.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:55 EET становить $75,42 за барель, що на $1,16 (1,56%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $1,09 (1,57%), до $70,56 за барель.

Доларовий індекс DXY втрачає в ціні 0,5% у четвер на підсумках засідання ФРС. Ослаблення долара підвищує привабливість сировинних товарів для власників інших валют.

"Голубиний" настрій ФРС став сюрпризом для багатьох", - зазначає аналітик IG Asia Pte. Йіп Джун Рон. Це спровокувало підвищення апетиту до ризику на світових ринках, що підтримує нафтовий ринок, каже експерт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,9913
  0,0332
 0,09
EUR
 1
 40,4130
  0,4913
 1,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1135  0,00 0,00 37,6861  0,02 0,06
EUR 40,1426  0,17 0,41 40,8791  0,13 0,31

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9600  0,06 0,18 37,0000  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес