Ціни на нафту зростають, Brent торгується вище $75,4 за барель

Ціни на нафту зростають у четвер на тлі ослаблення побоювань щодо перспектив світового попиту.

Дані Міненерго США, оприлюднено напередодні, показали зниження запасів нафти в країні за підсумками другого тижня поспіль. Крім того, несподівано "голубиний" настрій Федеральної резервної системи (ФРС) підвищив оптимізм щодо "м'якої посадки" американської економіки.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:55 EET становить $75,42 за барель, що на $1,16 (1,56%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $1,09 (1,57%), до $70,56 за барель.

Доларовий індекс DXY втрачає в ціні 0,5% у четвер на підсумках засідання ФРС. Ослаблення долара підвищує привабливість сировинних товарів для власників інших валют.

"Голубиний" настрій ФРС став сюрпризом для багатьох", - зазначає аналітик IG Asia Pte. Йіп Джун Рон. Це спровокувало підвищення апетиту до ризику на світових ринках, що підтримує нафтовий ринок, каже експерт.

