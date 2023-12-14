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За добу автогаз на АЗС здешевшав ще на 1 грн/л
13:40 14.12.2023 |
З 13 по 14 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 1,01 грн/л, до 33,17 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
На автозаправних станціях WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 1,05 грн/л і 1,13 грн/л – у середньому до 33,61 грн/л і 33,49 грн/л відповідно.
На 1 грн/л скинули ціну на автогаз Mango, KLO, Marshal, ZOG, Luxwen, RLS, «Катрал» і «Авантаж 7».
Такі мережі як Shell, «Авіас», U.GO, Rodnik, «Рур Груп», UPG, «Укрнафта» та інші знизили ціни на 0,25-2,4 грн/л (див. табл.).
Як повідомляв enkorr, на аукціоні Української енергетичної біржі 12 грудня вартість скрапленого газу знизилась до 35 000-36 000 грн/т, що на 6 200 грн/т менше за результат торгів 8 грудня і на 25 000 грн/т менше за середню ціну в листопаді.
Різке падіння цін спричинено як потужними імпортними обсягами, так і суттєвим падінням споживання.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 13 по 14 грудня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Ovis
|
35,40
|
0,00
|
Neftek
|
34,99
|
0,00
|
AMIC
|
34,49
|
-0,48
|
SOCAR
|
34,49
|
-0,25
|
Авіас
|
34,44
|
-0,89
|
Shell
|
34,01
|
-0,93
|
Motto
|
33,98
|
0,00
|
U.GO
|
33,78
|
-0,66
|
WOG
|
33,61
|
-1,05
|
ОККО
|
33,49
|
-1,13
|
Mango
|
33,09
|
-1,00
|
Рур груп
|
33,00
|
-2,00
|
Marshal
|
33,00
|
-1,00
|
Rodnik
|
32,99
|
-0,30
|
VostokGaz
|
32,99
|
0,00
|
Green Wave
|
32,90
|
-1,50
|
KLO
|
32,89
|
-1,00
|
Олас
|
32,80
|
-2,40
|
Кворум
|
32,78
|
-0,70
|
ZOG
|
32,50
|
-1,00
|
Luxwen
|
32,49
|
-1,00
|
Chipo
|
32,43
|
-0,78
|
BVS
|
31,99
|
0,00
|
Автотранс
|
31,98
|
0,00
|
VST
|
31,80
|
-1,30
|
UPG
|
31,75
|
-1,29
|
БРСМ-Нафта
|
31,51
|
-0,91
|
RLS
|
31,50
|
-1,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
-1,90
|
Катрал
|
30,77
|
-1,00
|
Авантаж 7
|
30,45
|
-1,00
|
Середня ціна в Україні
|
33,17
|
-1,01
|
|
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