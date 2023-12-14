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АНАЛІТИКА

За добу автогаз на АЗС здешевшав ще на 1 грн/л

 

З 13 по 14 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 1,01 грн/л, до 33,17 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На автозаправних станціях WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 1,05 грн/л і 1,13 грн/л – у середньому до 33,61 грн/л і 33,49 грн/л відповідно.

На 1 грн/л скинули ціну на автогаз Mango, KLO, Marshal, ZOG, Luxwen, RLS, «Катрал» і «Авантаж 7».

Такі мережі як Shell, «Авіас», U.GO, Rodnik, «Рур Груп», UPG, «Укрнафта» та інші знизили ціни на 0,25-2,4 грн/л (див. табл.).

Як повідомляв enkorr, на аукціоні Української енергетичної біржі 12 грудня вартість скрапленого газу знизилась до 35 000-36 000 грн/т, що на 6 200 грн/т менше за результат торгів 8 грудня і на 25 000 грн/т менше за середню ціну в листопаді.

Різке падіння цін спричинено як потужними імпортними обсягами, так і суттєвим падінням споживання.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 13 по 14 грудня 2023 р., грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Ovis

35,40

0,00

Neftek

34,99

0,00

AMIC

34,49

-0,48

SOCAR

34,49

-0,25

Авіас

34,44

-0,89

Shell

34,01

-0,93

Motto

33,98

0,00

U.GO

33,78

-0,66

WOG

33,61

-1,05

ОККО

33,49

-1,13

Mango

33,09

-1,00

Рур груп

33,00

-2,00

Marshal

33,00

-1,00

Rodnik

32,99

-0,30

VostokGaz

32,99

0,00

Green Wave

32,90

-1,50

KLO

32,89

-1,00

Олас

32,80

-2,40

Кворум

32,78

-0,70

ZOG

32,50

-1,00

Luxwen

32,49

-1,00

Chipo

32,43

-0,78

BVS

31,99

0,00

Автотранс

31,98

0,00

VST

31,80

-1,30

UPG

31,75

-1,29

БРСМ-Нафта

31,51

-0,91

RLS

31,50

-1,00

Укрнафта

31,00

-1,90

Катрал

30,77

-1,00

Авантаж 7

30,45

-1,00

Середня ціна в Україні

33,17

-1,01
За матеріалами: EnKorr
 

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