Нафта дорожчає на тлі скорочення запасів у США та оптимістичних очікувань попиту

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах у четвер, продовжуючи попереднє зростання, на тлі більш масштабного, ніж очікувалося, щотижневого вилучення сирої нафти зі сховищ у США і очікувань зростання попиту, після того, як Федеральна резервна система США послала сигнали про зниження вартості запозичень наступного року.

Ф'ючерси на Brent о 05:45 EET зросли на 23 центи, або 0,31%, встановившись на рівні $74,49 за барель. Нафта американської марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 11 центів, або на 0,16%, і зупинилася на рівні $69,58 за барель.

Ринок виріс на попередній сесії на тлі побоювань щодо безпеки постачання нафти на Близький Схід після атаки танкера у Червоному морі.

"Ціни на сиру нафту відновилися перед засіданням ФРС, і ця подія підняла їх ще більше", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг у записці для клієнтів.

Нижчі відсоткові ставки знижують вартість споживчих позик, що може стимулювати економічне зростання та попит на нафту. Ця новина також призвела до падіння долара протягом трьох сесій поспіль до чотиримісячного мінімуму, що робить нафту менш дорогою для іноземних покупців.

Ціни зросли через більше, ніж очікувалося, збільшення запасів сирої нафти в США, додав Тенг.

Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило, що енергетичні компанії витягли із запасів 4,3 мільйона барелів нафти за тиждень, що завершився 8 грудня, через падіння імпорту.

Згасання побоювань щодо зростання попиту також підтримало ринок після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у своєму останньому щомісячному звіті, опублікованому вчора ввечері, звинуватила останнє зниження цін на нафту в "перебільшених побоюваннях" щодо зростання попиту на нафту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали приблизно на 10% після того, як 30 листопада ОПЕК+ оголосила про новий раунд скорочення видобутку. До ОПЕК+ входять ОПЕК та її союзники, такі як Росія.

Однак деякі аналітики застерігають про зростання запасів палива в США цього тижня, що сигналізує про зменшення зимового попиту, заявивши, що це обмежує загальний потенціал зростання ринку.

"Це були не всі хороші новини: запаси бензину та дистилятів зростали", - заявили аналітики ANZ Браян Мартін і Деніел Хайнс у записці для клієнтів.