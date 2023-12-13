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АНАЛІТИКА

Зростання цін на нафту прискорилося на даних про запаси в США, Brent - вище $74 за барель

 

Темпи підйому нафтових котирувань прискорилися під час торгів у середу після публікації щотижневих даних про зміну запасів пального у США.

Лютневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 17:44 кч подорожчали на $0,79 (на 1,08%) - до $74,03 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу підвищилися на $0,77 (на 1,12%) і досягли $69,38 за барель.

Запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 4,259 млн барелів, повідомило міністерство енергетики країни. Резерви бензину підвищилися на 0,408 млн барелів, дистилятів - на 1,494 млн барелів.

Аналітики в середньому прогнозували скорочення нафтових запасів лише на 0,65 млн барелів, за даними Trading Economics. При цьому вони припускали зростання запасів бензину на 1,933 млн барелів, дистилятів - на 0,623 млн барелів.

Респонденти S&P Global Commodity Insights очікували зменшення запасів нафти на 2,7 млн барелів, а також підвищення резервів бензину на 3,4 млн барелів і дистилятів - на 1,6 млн барелів.

Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), зросли на 1,228 млн барелів за тиждень, який завершився 8 грудня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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