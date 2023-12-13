LPG на АЗС наближається до 34 грн/л

З 12 по 13 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,29 грн/л, до 34,19 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На 1 грн/л скинули ціну на автогаз Neftek, UPG, BVS і «Автотранс».

На автозаправних станціях SOCAR, WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 50 коп./л, на 35 коп./л і на 52 коп./л – у середньому до 34,87 грн/л, 34,66 грн/л і 34,62 грн/л відповідно.

Такі мережі як KLO, Rodnik, Shell, «Катрал», «Авантаж 7» та інші знизили ціни на 0,2-2 грн/л (див. табл.).

Як повідомляв enkorr, на аукціоні Української енергетичної біржі 12 грудня вартість скрапленого газу знизилась до 35 000-36 000 грн/т, що на 6 200 грн/т менше за результат торгів 8 грудня і на 25 000 грн/т менше за середню ціну в листопаді.

Різке падіння цін спричинено як потужними імпортними обсягами, так і суттєвим падінням споживання.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 12 по 13 грудня 2023 р., грн/л: