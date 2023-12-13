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АНАЛІТИКА

LPG на АЗС наближається до 34 грн/л

 

З 12 по 13 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,29 грн/л, до 34,19 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На 1 грн/л скинули ціну на автогаз Neftek, UPG, BVS і «Автотранс».

На автозаправних станціях SOCAR, WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 50 коп./л, на 35 коп./л і на 52 коп./л – у середньому до 34,87 грн/л, 34,66 грн/л і 34,62 грн/л відповідно.

Такі мережі як KLO, Rodnik, Shell, «Катрал», «Авантаж 7» та інші знизили ціни на 0,2-2 грн/л (див. табл.).

Як повідомляв enkorr, на аукціоні Української енергетичної біржі 12 грудня вартість скрапленого газу знизилась до 35 000-36 000 грн/т, що на 6 200 грн/т менше за результат торгів 8 грудня і на 25 000 грн/т менше за середню ціну в листопаді.

Різке падіння цін спричинено як потужними імпортними обсягами, так і суттєвим падінням споживання.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 12 по 13 грудня 2023 р., грн/л:

Компанія

LPG

Ціни

Зм.

Ovis

35,40

-0,50

Авіас

35,33

0,00

Рур груп

35,00

0,00

Neftek

34,99

-1,00

AMIC

34,97

-0,18

Shell

34,94

-0,51

SOCAR

34,74

-0,50

WOG

34,66

-0,35

ОККО

34,62

-0,52

U.GO

34,43

-0,34

Green Wave

34,40

0,00

Mango

34,09

0,00

Marshal

34,00

0,00

Motto

33,98

0,00

KLO

33,89

-0,90

ZOG

33,50

-0,50

Luxwen

33,49

-0,50

Кворум

33,48

0,00

Rodnik

33,29

-0,20

Chipo

33,22

0,00

VST

33,10

0,00

UPG

33,04

-1,00

VostokGaz

32,99

-0,20

Укрнафта

32,90

0,00

RLS

32,50

0,00

БРСМ-Нафта

32,42

-0,52

BVS

31,99

-1,00

Автотранс

31,98

-1,00

Катрал

31,77

-2,00

Авантаж 7

31,45

-0,50

Середня ціна в Україні

34,19

-0,29
За матеріалами: EnKorr
 

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