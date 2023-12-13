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LPG на АЗС наближається до 34 грн/л
17:33 13.12.2023 |
З 12 по 13 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,29 грн/л, до 34,19 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
На 1 грн/л скинули ціну на автогаз Neftek, UPG, BVS і «Автотранс».
На автозаправних станціях SOCAR, WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 50 коп./л, на 35 коп./л і на 52 коп./л – у середньому до 34,87 грн/л, 34,66 грн/л і 34,62 грн/л відповідно.
Такі мережі як KLO, Rodnik, Shell, «Катрал», «Авантаж 7» та інші знизили ціни на 0,2-2 грн/л (див. табл.).
Як повідомляв enkorr, на аукціоні Української енергетичної біржі 12 грудня вартість скрапленого газу знизилась до 35 000-36 000 грн/т, що на 6 200 грн/т менше за результат торгів 8 грудня і на 25 000 грн/т менше за середню ціну в листопаді.
Різке падіння цін спричинено як потужними імпортними обсягами, так і суттєвим падінням споживання.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 12 по 13 грудня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціни
|
Зм.
|
Ovis
|
35,40
|
-0,50
|
Авіас
|
35,33
|
0,00
|
Рур груп
|
35,00
|
0,00
|
Neftek
|
34,99
|
-1,00
|
AMIC
|
34,97
|
-0,18
|
Shell
|
34,94
|
-0,51
|
SOCAR
|
34,74
|
-0,50
|
WOG
|
34,66
|
-0,35
|
ОККО
|
34,62
|
-0,52
|
U.GO
|
34,43
|
-0,34
|
Green Wave
|
34,40
|
0,00
|
Mango
|
34,09
|
0,00
|
Marshal
|
34,00
|
0,00
|
Motto
|
33,98
|
0,00
|
KLO
|
33,89
|
-0,90
|
ZOG
|
33,50
|
-0,50
|
Luxwen
|
33,49
|
-0,50
|
Кворум
|
33,48
|
0,00
|
Rodnik
|
33,29
|
-0,20
|
Chipo
|
33,22
|
0,00
|
VST
|
33,10
|
0,00
|
UPG
|
33,04
|
-1,00
|
VostokGaz
|
32,99
|
-0,20
|
Укрнафта
|
32,90
|
0,00
|
RLS
|
32,50
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
32,42
|
-0,52
|
BVS
|
31,99
|
-1,00
|
Автотранс
|
31,98
|
-1,00
|
Катрал
|
31,77
|
-2,00
|
Авантаж 7
|
31,45
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
34,19
|
-0,29
|
|
ТЕГИ
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