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Пальне вроздріб продовжило дешевшати
13:16 13.12.2023 |
Із 12 по 13 грудня середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 29 коп./л і становить 52,67 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 27 коп./л - до 55,63 грн/л, а дизельне пальне - на 25 коп./л, до 52,63 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, знизила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здешевшав до 51 грн/л, А-95+ - до 51,50 грн/л, дизельне пальне - до 51 грн/л.
На 1 грн/л усі види пального здешевшали на станціях таких мереж як Shell, «Автотранс», BVS, Prime, ZOG і «Катрал».
UPG знизила ціни на пальне на 50 коп./л: бензин марки А-95 здешевшав до 51,70 грн/л, А-95+ - до 53,70 грн/л, дизельне пальне - до 50,70 грн/л.
Такі мережі як «БРСМ-Нафта», KLO, U.GO, Neftek та інші зменшили ціну на всі види палива на 0,15-2 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 11 по 12 грудня, грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
55,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Авіас
|
51,00
|
-1,00
|
51,50
|
-1,00
|
51,00
|
-1,00
|
Укрнафта
|
49,90
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
UPG
|
51,70
|
-0,50
|
53,70
|
-0,50
|
50,70
|
-0,50
|
AMIC
|
52,99
|
-0,48
|
54,49
|
-0,35
|
52,99
|
-0,47
|
Shell
|
55,49
|
-1,00
|
57,89
|
-1,00
|
54,49
|
-1,00
|
SOCAR
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
50,06
|
-0,15
|
49,76
|
0,00
|
KLO
|
52,09
|
-1,10
|
53,49
|
-1,10
|
51,99
|
-1,10
|
U.GO
|
51,37
|
-0,43
|
53,95
|
-0,50
|
51,80
|
0,00
|
Автотранс
|
52,98
|
-1,00
|
52,98
|
-1,00
|
BVS
|
52,99
|
-1,00
|
54,99
|
-1,00
|
52,99
|
-1,00
|
Chipo
|
50,72
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
49,95
|
0,00
|
49,55
|
0,00
|
Prime
|
50,50
|
-1,00
|
50,00
|
-1,00
|
Укр-Петроль
|
51,00
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
Рур груп
|
54,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Mango
|
51,49
|
0,00
|
51,58
|
0,00
|
Ovis
|
52,90
|
-1,00
|
56,50
|
-0,40
|
52,90
|
-1,00
|
VST
|
52,50
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
Marshal
|
52,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
Маркет
|
49,49
|
0,00
|
49,09
|
0,00
|
Олас
|
50,50
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
49,99
|
0,00
|
50,49
|
0,00
|
Neftek
|
53,99
|
-2,00
|
56,49
|
-2,00
|
53,99
|
-2,00
|
Кворум
|
50,48
|
0,00
|
50,48
|
0,00
|
ZOG
|
53,00
|
-1,00
|
53,00
|
-1,00
|
Катрал
|
51,99
|
-1,00
|
50,99
|
-1,00
|
Green Wave
|
52,50
|
0,00
|
51,80
|
0,00
|
RLS
|
49,00
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Фактор
|
49,50
|
0,00
|
48,50
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
52,67
|
-0,29
|
55,63
|
-0,27
|
52,63
|
-0,25
|
|
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