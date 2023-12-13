Пальне вроздріб продовжило дешевшати

Із 12 по 13 грудня середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 29 коп./л і становить 52,67 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 27 коп./л - до 55,63 грн/л, а дизельне пальне - на 25 коп./л, до 52,63 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, знизила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здешевшав до 51 грн/л, А-95+ - до 51,50 грн/л, дизельне пальне - до 51 грн/л.

На 1 грн/л усі види пального здешевшали на станціях таких мереж як Shell, «Автотранс», BVS, Prime, ZOG і «Катрал».

UPG знизила ціни на пальне на 50 коп./л: бензин марки А-95 здешевшав до 51,70 грн/л, А-95+ - до 53,70 грн/л, дизельне пальне - до 50,70 грн/л.

Такі мережі як «БРСМ-Нафта», KLO, U.GO, Neftek та інші зменшили ціну на всі види палива на 0,15-2 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 11 по 12 грудня, грн/л