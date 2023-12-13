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АНАЛІТИКА

Пальне вроздріб продовжило дешевшати

 

Із 12 по 13 грудня середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 29 коп./л і становить 52,67 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 27 коп./л - до 55,63 грн/л, а дизельне пальне - на 25 коп./л, до 52,63 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Пальне вроздріб продовжило дешевшати

 

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, знизила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здешевшав до 51 грн/л, А-95+ - до 51,50 грн/л, дизельне пальне - до 51 грн/л.

На 1 грн/л усі види пального здешевшали на станціях таких мереж як Shell, «Автотранс», BVS, Prime, ZOG і «Катрал».

UPG знизила ціни на пальне на 50 коп./л: бензин марки А-95 здешевшав до 51,70 грн/л, А-95+ - до 53,70 грн/л, дизельне пальне - до 50,70 грн/л.

Такі мережі як «БРСМ-Нафта», KLO, U.GO, Neftek та інші зменшили ціну на всі види палива на 0,15-2 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 11 по 12 грудня, грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

55,99

0,00

57,99

0,00

54,99

0,00

WOG

55,99

0,00

57,99

0,00

54,99

0,00

Авіас

51,00

-1,00

51,50

-1,00

51,00

-1,00

Укрнафта

49,90

0,00

51,90

0,00

50,90

0,00

UPG

51,70

-0,50

53,70

-0,50

50,70

-0,50

AMIC

52,99

-0,48

54,49

-0,35

52,99

-0,47

Shell

55,49

-1,00

57,89

-1,00

54,49

-1,00

SOCAR

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

БРСМ-Нафта

50,06

-0,15

    

49,76

0,00

KLO

52,09

-1,10

53,49

-1,10

51,99

-1,10

U.GO

51,37

-0,43

53,95

-0,50

51,80

0,00

Автотранс

52,98

-1,00

    

52,98

-1,00

BVS

52,99

-1,00

54,99

-1,00

52,99

-1,00

Chipo

50,72

0,00

    

50,50

0,00

Авантаж 7

49,95

0,00

    

49,55

0,00

Prime

50,50

-1,00

    

50,00

-1,00

Укр-Петроль

51,00

0,00

    

51,00

0,00

Рур груп

54,99

0,00

    

54,99

0,00

Mango

51,49

0,00

    

51,58

0,00

Ovis

52,90

-1,00

56,50

-0,40

52,90

-1,00

VST

52,50

0,00

    

50,90

0,00

Marshal

52,00

0,00

    

52,00

0,00

Маркет

49,49

0,00

    

49,09

0,00

Олас

50,50

0,00

    

51,50

0,00

VostokGaz

49,99

0,00

    

50,49

0,00

Neftek

53,99

-2,00

56,49

-2,00

53,99

-2,00

Кворум

50,48

0,00

    

50,48

0,00

ZOG

53,00

-1,00

    

53,00

-1,00

Катрал

51,99

-1,00

    

50,99

-1,00

Green Wave

52,50

0,00

    

51,80

0,00

RLS

49,00

0,00

51,00

0,00

47,00

0,00

Фактор

49,50

0,00

    

48,50

0,00

Середня ціна в Україні

52,67

-0,29

55,63

-0,27

52,63

-0,25
За матеріалами: EnKorr
 

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