Фінансові новини
- |
- 13.12.23
- |
- 08:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта зберігає м'який тон на тлі побоювань надлишку пропозиції, ринки чекають на ФРС
07:54 13.12.2023 |
Ціни на нафту консолідували втрати в середу на азіатських торгах після падіння більш ніж на 3% до шестимісячного мінімуму на попередній сесії через побоювання надлишку пропозиції та попиту.
Лютневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:07 EETподешевшали на 1 цент до $73,23 за барель. Січневі ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate впали на 2 центи до $68,59 за барель.
Ринок спіткнувся на нічній торгівлі, оскільки стійкіші, ніж очікувалося, показники інфляції в США за листопад зміцнили думку, що Федеральна резервна система навряд чи знизить відсоткові ставки на початку наступного року, що чинитиме тиск на споживання.
Тим часом, за словами аналітиків ANZ, середній тижневий експорт російської нафти підскочив до найвищого рівня з липня, що посилило побоювання з приводу надлишку пропозиції та ще більше поставило під сумнів нещодавню угоду про скорочення видобутку, укладену ОПЕК+.
Управління енергетичної інформації США також підвищило свій прогноз поставок у 2023 році на 300 000 барелів на добу до 12,93 мільйона барелів на добу, порівняно з попереднім звітом у своєму останньому звіті Short-Term Energy Outlook.
Ведмежий прогноз дозволяє нафти продовжити падіння цього тижня, продовжуючи тенденцію зниження сім тижнів поспіль.
Політичне засідання центрального банку США, яке завершиться пізніше в середу, визначить напрям ринків, сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets. "Яскравіше, ніж очікувалося, позиція ФРС може призвести до подальшого падіння цін на нафту", - сказав Ден.
Очікується, що Федеральна резервна система збереже ставки на колишньому рівні. Тим не менш, інвестори зосередяться на поглядах представників ФРС на економіку та на те, якими вони бачать відсоткові ставки у найближчі квартали.
У середу Організація Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка закликає до негайного припинення вогню в секторі Газа, а президент Джо Байден попередив, що Ізраїль починає втрачати міжнародну підтримку через вбивства мирних жителів.
COP28 розпочала останні години переговорів у середу вранці, оскільки уряди продовжували сперечатися про майбутнє нафти та інших видів викопного палива. Проект угоди в понеділок розкритикував за відсутність заклику до поетапної відмови від викопного палива.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ встановив для України 12 додаткових вимог
|МВФ схвалив 3-й транш близько $900 млн для України за програмою EFF
|Польські водії розблокували КПП «Ягодин - Дорогуськ»
|Окрім кораблів Sandown, «морська коаліція» Британії та Норвегії передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісні човни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта зберігає м'який тон на тлі побоювань надлишку пропозиції, ринки чекають на ФРС
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴5,2 мільярда
|Україна на початку 2024 р. ухвалить закон про корпуправління держкомпаній і у 2024 р. оцінить ефективність діяльності держбанків - меморандум із МВФ
|Українським морським коридором пройшло вже 250 суден із 9 млн тонн експорту - заступник міністра
|НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для обленерго на 2024р. на 1,3-28% - за першим класом та 0,2-22,6% - за другим
|МВФ застеріг Україну від створення єдиного холдингу держкомпаній
Бізнес
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3