Фінансові новини
- |
- 12.12.23
- |
- 20:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта перейшла до зниження, Brent близько $75,85 за барель
16:00 12.12.2023 |
Ціни на нафту почали слабо знижуватися вдень у вівторок.
Лютневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:56 EET подешевшали на $0,18 (0,24%) - до $75,85 за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $0,12 (0,17%) і становили $71,2 за барель.
"Настрій ринку залишається негативним, - написав аналітик брокерської компанії PVM Oil Associates Тамаш Варга. - З позиції фундаментальних показників становище на нафтовому ринку не дарує оптимізму, зокрема прогнози попиту також не виправляють ситуації".
Певну підтримку нафтовим котируванням надає зниження курсу долара напередодні публікації даних про листопадову інфляцію в США і підсумків грудневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС).
Аналітики загалом очікують, що інфляція в Штатах у листопаді сповільнилася до 3,1% із жовтневих 3,2%, що дасть змогу Федрезерву зберегти ключову процентну ставку на колишньому рівні.
Також учасники ринку очікують щомісячних звітів від Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), ОПЕК і Міненерго США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ схвалив 3-й транш близько $900 млн для України за програмою EFF
|Польські водії розблокували КПП «Ягодин - Дорогуськ»
|Окрім кораблів Sandown, «морська коаліція» Британії та Норвегії передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісні човни
|Арахамія заявив про бажання багатьох нардепів достроково припинити свої повноваження
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна на початку 2024 р. ухвалить закон про корпуправління держкомпаній і у 2024 р. оцінить ефективність діяльності держбанків - меморандум із МВФ
|Українським морським коридором пройшло вже 250 суден із 9 млн тонн експорту - заступник міністра
|НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл е/е для обленерго на 2024р. на 1,3-28% - за першим класом та 0,2-22,6% - за другим
|МВФ застеріг Україну від створення єдиного холдингу держкомпаній
|НКРЕКП поставила крапку у справі «СЕС Шурми»: матеріали передано в НАБУ
|Україна утримається від нових спецпенсій та пільг, - Меморандум із МВФ
Бізнес
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3