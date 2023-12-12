Нафта перейшла до зниження, Brent близько $75,85 за барель

Ціни на нафту почали слабо знижуватися вдень у вівторок.

Лютневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:56 EET подешевшали на $0,18 (0,24%) - до $75,85 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $0,12 (0,17%) і становили $71,2 за барель.

"Настрій ринку залишається негативним, - написав аналітик брокерської компанії PVM Oil Associates Тамаш Варга. - З позиції фундаментальних показників становище на нафтовому ринку не дарує оптимізму, зокрема прогнози попиту також не виправляють ситуації".

Певну підтримку нафтовим котируванням надає зниження курсу долара напередодні публікації даних про листопадову інфляцію в США і підсумків грудневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Аналітики загалом очікують, що інфляція в Штатах у листопаді сповільнилася до 3,1% із жовтневих 3,2%, що дасть змогу Федрезерву зберегти ключову процентну ставку на колишньому рівні.

Також учасники ринку очікують щомісячних звітів від Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), ОПЕК і Міненерго США.