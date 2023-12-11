Нафта перейшла до зниження, Brent біля $75,2 за барель

Ціни на нафту почали знижуватися вдень у понеділок.

Лютневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:30 EET подешевшали на $0,67 (0,88%) - до $75,17 за барель. Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час знизилися на $0,72 (1,01%) і становили $70,51 за барель.

За підсумками минулого тижня ціна Brent опустилася на 3,9%, WTI - на 3,8%. Обидві марки завершили в мінусі сьомий тиждень поспіль, чого не спостерігалося з 2018 року.

З кінця вересня нафта впала в ціні приблизно на 20%, навіть попри продовження й поглиблення добровільних скорочень видобутку нафти країнами ОПЕК+, включно з Росією і Саудівською Аравією.

"Очевидно, що нафтовий ринок залишається вразливим", - написав аналітик брокерської компанії PVM Oil Associates Ltd. Джон Еванс.

Цього тижня учасники ринку чекають на щомісячні звіти від Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), ОПЕК і Міненерго США, а також на підсумки останнього цього року засідання Федеральної резервної системи (ФРС), які стануть відомі ввечері в середу.

Водночас дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість діючих нафтових бурових установок у США скоротилася на дві й становила 503 од. Кількість газових установок тим часом збільшилася на три, до 119, найвищого рівня з вересня.