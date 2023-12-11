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АНАЛІТИКА

Менше за 35 грн/л: LPG продовжує дешевшати

 

За вихідні (з 8 по 11 грудня) середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,32 грн, до 34,94 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На автозаправних станціях Shell і консолідовіаної мережі «Привату» цей вид пального здешевшав на 0,76 грн/л – у середньому до 35,45 грн/л і 35,33 грн/л відповідно.

На 1 грн/л скинули ціну на автогаз Green Wave, Rodnik і Motto, на 50 коп./л —  Neftek, «Авантаж 7», Marshal і SOCAR.

Такі мережі як ОККО, VostokGaz, Luxwen і «Катрал» знили ціни на 0,1-1,7 грн/л (див табл.).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 8 по 11 грудня 2023 р., грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Neftek

35,99

-0,50

Ovis

35,90

0,00

ОККО

35,53

-0,11

WOG

35,53

-0,03

Кворум

35,48

0,00

Shell

35,45

-0,76

Авіас

35,33

-0,76

SOCAR

35,24

-0,50

AMIC

35,23

-0,52

Олас

35,20

0,00

Рур груп

35,00

0,00

ZOG

35,00

0,00

U.GO

34,94

-0,50

KLO

34,79

-0,20

UPG

34,79

-0,23

VST

34,70

0,00

Marshal

34,50

-0,50

Green Wave

34,40

-1,00

Укрнафта

34,40

0,00

VostokGaz

34,29

-1,70

Mango

34,09

-0,50

Chipo

34,07

-0,25

RLS

34,00

0,00

Rodnik

33,99

-1,00

Luxwen

33,99

-0,20

Motto

33,98

-1,00

Катрал

33,77

-0,20

БРСМ-Нафта

33,43

-0,33

BVS

32,99

0,00

Автотранс

32,98

0,00

Авантаж 7

32,45

-0,50

Середня ціна в Україні

34,94

-0,32
За матеріалами: EnKorr
 

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