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Менше за 35 грн/л: LPG продовжує дешевшати
13:58 11.12.2023 |
За вихідні (з 8 по 11 грудня) середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,32 грн, до 34,94 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
На автозаправних станціях Shell і консолідовіаної мережі «Привату» цей вид пального здешевшав на 0,76 грн/л – у середньому до 35,45 грн/л і 35,33 грн/л відповідно.
На 1 грн/л скинули ціну на автогаз Green Wave, Rodnik і Motto, на 50 коп./л — Neftek, «Авантаж 7», Marshal і SOCAR.
Такі мережі як ОККО, VostokGaz, Luxwen і «Катрал» знили ціни на 0,1-1,7 грн/л (див табл.).
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 8 по 11 грудня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Neftek
|
35,99
|
-0,50
|
Ovis
|
35,90
|
0,00
|
ОККО
|
35,53
|
-0,11
|
WOG
|
35,53
|
-0,03
|
Кворум
|
35,48
|
0,00
|
Shell
|
35,45
|
-0,76
|
Авіас
|
35,33
|
-0,76
|
SOCAR
|
35,24
|
-0,50
|
AMIC
|
35,23
|
-0,52
|
Олас
|
35,20
|
0,00
|
Рур груп
|
35,00
|
0,00
|
ZOG
|
35,00
|
0,00
|
U.GO
|
34,94
|
-0,50
|
KLO
|
34,79
|
-0,20
|
UPG
|
34,79
|
-0,23
|
VST
|
34,70
|
0,00
|
Marshal
|
34,50
|
-0,50
|
Green Wave
|
34,40
|
-1,00
|
Укрнафта
|
34,40
|
0,00
|
VostokGaz
|
34,29
|
-1,70
|
Mango
|
34,09
|
-0,50
|
Chipo
|
34,07
|
-0,25
|
RLS
|
34,00
|
0,00
|
Rodnik
|
33,99
|
-1,00
|
Luxwen
|
33,99
|
-0,20
|
Motto
|
33,98
|
-1,00
|
Катрал
|
33,77
|
-0,20
|
БРСМ-Нафта
|
33,43
|
-0,33
|
BVS
|
32,99
|
0,00
|
Автотранс
|
32,98
|
0,00
|
Авантаж 7
|
32,45
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
34,94
|
-0,32
|
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