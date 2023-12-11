Менше за 35 грн/л: LPG продовжує дешевшати

За вихідні (з 8 по 11 грудня) середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,32 грн, до 34,94 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На автозаправних станціях Shell і консолідовіаної мережі «Привату» цей вид пального здешевшав на 0,76 грн/л – у середньому до 35,45 грн/л і 35,33 грн/л відповідно.

На 1 грн/л скинули ціну на автогаз Green Wave, Rodnik і Motto, на 50 коп./л — Neftek, «Авантаж 7», Marshal і SOCAR.

Такі мережі як ОККО, VostokGaz, Luxwen і «Катрал» знили ціни на 0,1-1,7 грн/л (див табл.).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 8 по 11 грудня 2023 р., грн/л: