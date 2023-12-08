Нафта залишається в плюсі, Brent біля $75,7 за барель

Ціни на нафту залишаються в плюсі ввечері в п'ятницю на тлі зміцнення долара США.

Лютневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 17:03 EET подорожчали на $1,67 (2,26%) - до $75,72 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $1,62 (2,34%) і становили $70,96 за барель.

Індекс DXY, що відображає вартість долара США щодо шести основних світових валют, підвищується на 0,3%, що знижує привабливість сировинних товарів, які котируються в американській валюті.

Підтримку долару надають оприлюднені в п'ятницю дані з американського ринку праці, згідно з якими кількість робочих місць в економіці країни в листопаді збільшилася сильніше прогнозу, а рівень безробіття несподівано знизився.

В результаті трейдери знизили оцінку ймовірності зниження ставки Федеральної резервної системи в наступному березні до 50,4% з раніше очікуваних 64,5%, за даними CME FedWatch.