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АНАЛІТИКА

За тиждень автогаз на АЗС здешевшав на 1,5 грн/л

 

Протягом тижня з 1 по 8 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 1,50 грн, до 35,25 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Причому ціну на скраплений газ скинули практично всі мережі, окрім кількох, які поки утримались. На автозаправних станціях ОККО й WOG цей вид пального здешевшав на 1,00 грн/л і 1,05 грн/л – до 35,64 грн/л і 35,56 грн/л відповідно. На гривню скинула ціну на автогаз і столична мережа АЗК KLO – до 34,99 грн/л.

У мережах «Укрнафти», U.GO і UPG вартість газу впала на 1,50-0,90 грн/л – до 34,40 грн/л, 35,44 грн/л і 35,00 грн/л відповідно.

Найбільше падіння ціни на продукт за тиждень зафіксовано у мережі Motto — 3,00 грн, до 34,98 грн/л, найменше — в мережах «Авіас» (23 коп./л) і VostokGaz (20 коп./л) — до 36,09 грн/л і 35,99 грн/л відповідно.

Загалом сьогодні скраплений газ торгується у ціновому діапазоні від 32,95 грн/л («Авантаж 7») до 36,49 грн/л (Neftek) (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 1 по 8 грудня 2023 р., грн/л:

Компанія

LPG

08.12.23

Зм.

Neftek

36,49

-1,50

Shell

36,21

-1,13

Авіас

36,09

-0,23

VostokGaz

35,99

-0,20

Ovis

35,90

-1,09

AMIC

35,76

-1,02

SOCAR

35,74

-0,75

ОККО

35,64

-1,00

WOG

35,56

-1,05

Кворум

35,48

-0,50

U.GO

35,44

-0,92

Green Wave

35,40

-0,50

Олас

35,20

-0,30

Рур груп

35,00

-2,00

ZOG

35,00

-1,00

UPG

35,00

-0,90

Marshal

35,00

-1,00

Rodnik

34,99

-1,00

KLO

34,99

-1,00

Motto

34,98

-3,00

VST

34,70

-2,20

Mango

34,59

-2,00

Укрнафта

34,40

-1,50

Chipo

34,32

-1,47

Luxwen

34,19

-2,30

RLS

34,00

-1,60

Катрал

33,97

-1,80

БРСМ-Нафта

33,75

-1,39

BVS

32,99

0,00

Автотранс

32,98

0,00

Авантаж 7

32,95

-1,50

Середня ціна в Україні

35,25

-1,50
За матеріалами: EnKorr
 

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