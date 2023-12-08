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За тиждень автогаз на АЗС здешевшав на 1,5 грн/л
15:40 08.12.2023 |
Протягом тижня з 1 по 8 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 1,50 грн, до 35,25 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Причому ціну на скраплений газ скинули практично всі мережі, окрім кількох, які поки утримались. На автозаправних станціях ОККО й WOG цей вид пального здешевшав на 1,00 грн/л і 1,05 грн/л – до 35,64 грн/л і 35,56 грн/л відповідно. На гривню скинула ціну на автогаз і столична мережа АЗК KLO – до 34,99 грн/л.
У мережах «Укрнафти», U.GO і UPG вартість газу впала на 1,50-0,90 грн/л – до 34,40 грн/л, 35,44 грн/л і 35,00 грн/л відповідно.
Найбільше падіння ціни на продукт за тиждень зафіксовано у мережі Motto — 3,00 грн, до 34,98 грн/л, найменше — в мережах «Авіас» (23 коп./л) і VostokGaz (20 коп./л) — до 36,09 грн/л і 35,99 грн/л відповідно.
Загалом сьогодні скраплений газ торгується у ціновому діапазоні від 32,95 грн/л («Авантаж 7») до 36,49 грн/л (Neftek) (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 1 по 8 грудня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
08.12.23
|
Зм.
|
Neftek
|
36,49
|
-1,50
|
Shell
|
36,21
|
-1,13
|
Авіас
|
36,09
|
-0,23
|
VostokGaz
|
35,99
|
-0,20
|
Ovis
|
35,90
|
-1,09
|
AMIC
|
35,76
|
-1,02
|
SOCAR
|
35,74
|
-0,75
|
ОККО
|
35,64
|
-1,00
|
WOG
|
35,56
|
-1,05
|
Кворум
|
35,48
|
-0,50
|
U.GO
|
35,44
|
-0,92
|
Green Wave
|
35,40
|
-0,50
|
Олас
|
35,20
|
-0,30
|
Рур груп
|
35,00
|
-2,00
|
ZOG
|
35,00
|
-1,00
|
UPG
|
35,00
|
-0,90
|
Marshal
|
35,00
|
-1,00
|
Rodnik
|
34,99
|
-1,00
|
KLO
|
34,99
|
-1,00
|
Motto
|
34,98
|
-3,00
|
VST
|
34,70
|
-2,20
|
Mango
|
34,59
|
-2,00
|
Укрнафта
|
34,40
|
-1,50
|
Chipo
|
34,32
|
-1,47
|
Luxwen
|
34,19
|
-2,30
|
RLS
|
34,00
|
-1,60
|
Катрал
|
33,97
|
-1,80
|
БРСМ-Нафта
|
33,75
|
-1,39
|
BVS
|
32,99
|
0,00
|
Автотранс
|
32,98
|
0,00
|
Авантаж 7
|
32,95
|
-1,50
|
Середня ціна в Україні
|
35,25
|
-1,50
|
|
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