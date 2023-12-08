За тиждень автогаз на АЗС здешевшав на 1,5 грн/л

Протягом тижня з 1 по 8 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 1,50 грн, до 35,25 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Причому ціну на скраплений газ скинули практично всі мережі, окрім кількох, які поки утримались. На автозаправних станціях ОККО й WOG цей вид пального здешевшав на 1,00 грн/л і 1,05 грн/л – до 35,64 грн/л і 35,56 грн/л відповідно. На гривню скинула ціну на автогаз і столична мережа АЗК KLO – до 34,99 грн/л.

У мережах «Укрнафти», U.GO і UPG вартість газу впала на 1,50-0,90 грн/л – до 34,40 грн/л, 35,44 грн/л і 35,00 грн/л відповідно.

Найбільше падіння ціни на продукт за тиждень зафіксовано у мережі Motto — 3,00 грн, до 34,98 грн/л, найменше — в мережах «Авіас» (23 коп./л) і VostokGaz (20 коп./л) — до 36,09 грн/л і 35,99 грн/л відповідно.

Загалом сьогодні скраплений газ торгується у ціновому діапазоні від 32,95 грн/л («Авантаж 7») до 36,49 грн/л (Neftek) (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 1 по 8 грудня 2023 р., грн/л: