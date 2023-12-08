Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За тиждень пальне на АЗС здешевшало на 1 грн/л

 

За тиждень (1-8 грудня) середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 91 коп./л і становить 53,42 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 1,05 грн/л — до 56,53 грн/л, а дизельне пальне – на 92 коп./л, до 53,36 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема всі види пального здешевшали на 1 грн/л на станціях мереж ОККО, WOG, «Укрнафта», UPG, Prime, Neftek, ZOG і Green Wave.

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, знизила ціни на пальне на 1,5 грн/л. При цьому бензин марки А-95 здешевшав до 52 грн/л, А-95+ — до 52,50 грн/л, дизельне пальне — до 52 грн/л.

На станціях столичної мережі KLO всі види пального здешевшали на 1,2 грн/л: бензин А-95 — до 52,19 грн/л, бензин А-95+ — до 54,59 грн/л, ДП — до 53,09 грн/л. «Укр-Петроль» знизила ціни на 2 грн/л.

Такі мережі як «Ovis», U.GO, Mango, «Катрал», Motto й інші зменшили ціну на всі види палива на 0,6-2,8 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 по 8 грудня, грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

56,99

-1,00

58,99

-1,00

55,99

-1,00

WOG

56,99

-1,00

58,99

-1,00

55,99

-1,00

Авіас

52,00

-1,50

52,50

-1,50

52,00

-1,50

Укрнафта

50,90

-1,00

52,90

-1,00

51,90

-1,00

UPG

52,90

-1,00

54,90

-1,00

51,90

-1,00

AMIC

53,47

-0,82

54,84

-0,90

53,46

-0,84

Shell

56,49

-0,30

58,89

-1,00

55,49

-1,00

SOCAR

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

БРСМ-Нафта

51,06

-0,39

    

50,18

-1,05

KLO

53,19

-1,20

54,59

-1,20

53,09

-1,20

U.GO

51,51

-0,86

54,45

0,00

51,66

-0,57

Автотранс

53,98

0,00

    

53,98

0,00

BVS

53,99

0,00

55,99

0,00

53,99

0,00

Chipo

51,22

-0,95

    

51,03

-1,17

Авантаж 7

49,95

0,00

    

50,55

0,00

Prime

51,50

-1,00

    

51,00

-1,00

Укр-Петроль

51,00

-2,00

    

51,00

-2,00

Рур груп

54,99

0,00

    

54,99

0,00

Mango

51,49

-0,80

    

52,49

-0,80

Ovis

53,90

-1,09

56,90

-1,09

53,90

-1,59

VST

52,50

-1,00

    

51,72

-0,68

Marshal

53,00

0,00

    

53,00

0,00

Маркет

49,89

-0,60

    

49,89

-0,60

Олас

50,50

-1,49

    

51,50

-1,00

VostokGaz

51,79

-0,70

    

51,49

-1,00

Neftek

55,99

-1,00

58,49

-1,50

55,99

-1,00

Кворум

51,48

-0,50

    

51,48

-0,50

ZOG

54,00

-1,00

    

54,00

-1,00

Катрал

52,99

-2,00

    

51,99

-2,80

Green Wave

52,50

-1,00

    

51,80

-1,00

RLS

50,00

-1,90

52,00

-1,40

48,00

-3,00

Фактор

49,50

-1,00

    

48,50

-0,50

Середня ціна в Україні

53,42

-0,91

56,53

-1,05

53,36

-0,92
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6722
  0,0184
 0,05
EUR
 1
 39,4960
  0,0473
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8088  0,02 0,06 37,3877  0,01 0,02
EUR 39,7558  0,10 0,26 40,5181  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7300  0,07 0,19 36,7600  0,08 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес