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За тиждень пальне на АЗС здешевшало на 1 грн/л
12:54 08.12.2023 |
За тиждень (1-8 грудня) середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 91 коп./л і становить 53,42 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 1,05 грн/л — до 56,53 грн/л, а дизельне пальне – на 92 коп./л, до 53,36 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема всі види пального здешевшали на 1 грн/л на станціях мереж ОККО, WOG, «Укрнафта», UPG, Prime, Neftek, ZOG і Green Wave.
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, знизила ціни на пальне на 1,5 грн/л. При цьому бензин марки А-95 здешевшав до 52 грн/л, А-95+ — до 52,50 грн/л, дизельне пальне — до 52 грн/л.
На станціях столичної мережі KLO всі види пального здешевшали на 1,2 грн/л: бензин А-95 — до 52,19 грн/л, бензин А-95+ — до 54,59 грн/л, ДП — до 53,09 грн/л. «Укр-Петроль» знизила ціни на 2 грн/л.
Такі мережі як «Ovis», U.GO, Mango, «Катрал», Motto й інші зменшили ціну на всі види палива на 0,6-2,8 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 по 8 грудня, грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
56,99
|
-1,00
|
58,99
|
-1,00
|
55,99
|
-1,00
|
WOG
|
56,99
|
-1,00
|
58,99
|
-1,00
|
55,99
|
-1,00
|
Авіас
|
52,00
|
-1,50
|
52,50
|
-1,50
|
52,00
|
-1,50
|
Укрнафта
|
50,90
|
-1,00
|
52,90
|
-1,00
|
51,90
|
-1,00
|
UPG
|
52,90
|
-1,00
|
54,90
|
-1,00
|
51,90
|
-1,00
|
AMIC
|
53,47
|
-0,82
|
54,84
|
-0,90
|
53,46
|
-0,84
|
Shell
|
56,49
|
-0,30
|
58,89
|
-1,00
|
55,49
|
-1,00
|
SOCAR
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
51,06
|
-0,39
|
50,18
|
-1,05
|
KLO
|
53,19
|
-1,20
|
54,59
|
-1,20
|
53,09
|
-1,20
|
U.GO
|
51,51
|
-0,86
|
54,45
|
0,00
|
51,66
|
-0,57
|
Автотранс
|
53,98
|
0,00
|
53,98
|
0,00
|
BVS
|
53,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
Chipo
|
51,22
|
-0,95
|
51,03
|
-1,17
|
Авантаж 7
|
49,95
|
0,00
|
50,55
|
0,00
|
Prime
|
51,50
|
-1,00
|
51,00
|
-1,00
|
Укр-Петроль
|
51,00
|
-2,00
|
51,00
|
-2,00
|
Рур груп
|
54,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Mango
|
51,49
|
-0,80
|
52,49
|
-0,80
|
Ovis
|
53,90
|
-1,09
|
56,90
|
-1,09
|
53,90
|
-1,59
|
VST
|
52,50
|
-1,00
|
51,72
|
-0,68
|
Marshal
|
53,00
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
Маркет
|
49,89
|
-0,60
|
49,89
|
-0,60
|
Олас
|
50,50
|
-1,49
|
51,50
|
-1,00
|
VostokGaz
|
51,79
|
-0,70
|
51,49
|
-1,00
|
Neftek
|
55,99
|
-1,00
|
58,49
|
-1,50
|
55,99
|
-1,00
|
Кворум
|
51,48
|
-0,50
|
51,48
|
-0,50
|
ZOG
|
54,00
|
-1,00
|
54,00
|
-1,00
|
Катрал
|
52,99
|
-2,00
|
51,99
|
-2,80
|
Green Wave
|
52,50
|
-1,00
|
51,80
|
-1,00
|
RLS
|
50,00
|
-1,90
|
52,00
|
-1,40
|
48,00
|
-3,00
|
Фактор
|
49,50
|
-1,00
|
48,50
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
53,42
|
-0,91
|
56,53
|
-1,05
|
53,36
|
-0,92
|
|
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