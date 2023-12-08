За тиждень пальне на АЗС здешевшало на 1 грн/л

За тиждень (1-8 грудня) середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 91 коп./л і становить 53,42 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 1,05 грн/л — до 56,53 грн/л, а дизельне пальне – на 92 коп./л, до 53,36 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема всі види пального здешевшали на 1 грн/л на станціях мереж ОККО, WOG, «Укрнафта», UPG, Prime, Neftek, ZOG і Green Wave.

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, знизила ціни на пальне на 1,5 грн/л. При цьому бензин марки А-95 здешевшав до 52 грн/л, А-95+ — до 52,50 грн/л, дизельне пальне — до 52 грн/л.

На станціях столичної мережі KLO всі види пального здешевшали на 1,2 грн/л: бензин А-95 — до 52,19 грн/л, бензин А-95+ — до 54,59 грн/л, ДП — до 53,09 грн/л. «Укр-Петроль» знизила ціни на 2 грн/л.

Такі мережі як «Ovis», U.GO, Mango, «Катрал», Motto й інші зменшили ціну на всі види палива на 0,6-2,8 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 по 8 грудня, грн/л