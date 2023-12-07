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Менше від 36 грн/л: ціни на автогаз падають
16:17 07.12.2023 |
Середня ціна на скраплений газ у період із 6 по 7 грудня у мережах АЗС зменшилася на 10 коп./л – до 35,87 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Найбільше – 1,5 грн/л – упродовж минулої доби скинула мережа АЗС Motto – до 34,98 грн/л. У мережах Ovis і Mango літр автогазу здешевшав на 1,09 і 0,5 грн – до 35,90 грн/л і 35,09 грн/л відповідно.
На 0,77 грн/л здешевшав скраплений газ також у мережі Chipo, до 34,72 грн/л.
Автогаз у мережах U.GO, Катрал, Luxwen, «Авантаз 7» та інших здешевшав на 25-60 коп./л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС із 6 по 7 грудня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Авіас
|
37,79
|
0,00
|
AMIC
|
36,70
|
0,00
|
Neftek
|
36,49
|
0,00
|
Shell
|
36,31
|
0,00
|
VST
|
36,20
|
0,00
|
ОККО
|
36,12
|
0,00
|
WOG
|
36,01
|
0,00
|
Рур груп
|
36,00
|
0,00
|
VostokGaz
|
35,99
|
0,00
|
Ovis
|
35,90
|
-1,09
|
Green Wave
|
35,90
|
0,00
|
SOCAR
|
35,74
|
0,00
|
Олас
|
35,70
|
0,00
|
U.GO
|
35,52
|
-0,25
|
ZOG
|
35,50
|
0,00
|
Rodnik
|
35,49
|
0,00
|
Кворум
|
35,48
|
0,00
|
Укрнафта
|
35,40
|
0,00
|
UPG
|
35,30
|
0,00
|
Mango
|
35,09
|
-0,50
|
RLS
|
35,00
|
0,00
|
Marshal
|
35,00
|
0,00
|
KLO
|
34,99
|
0,00
|
Motto
|
34,98
|
-1,50
|
Chipo
|
34,72
|
-0,77
|
Катрал
|
34,47
|
-0,30
|
Luxwen
|
34,19
|
-0,60
|
БРСМ-Нафта
|
34,08
|
-0,02
|
BVS
|
32,99
|
0,00
|
Автотранс
|
32,98
|
0,00
|
Авантаж 7
|
32,95
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
35,87
|
-0,10
|
|
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