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Нафта посилила зростання, Brent подорожчала до $75 за барель
14:46 07.12.2023 |
Підйом цін на нафту прискорився вдень у четвер, котирування відновлюються після падіння до мінімумів з липня за підсумками попередньої сесії.
Лютневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:08 EET подорожчали на $0,72 (0,97%) - до $75,02 за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час підвищилися на $0,64 (0,92%) і становили $70,02 за барель.
Напередодні Brent і WTI подешевшали приблизно на 4%, знизившись за підсумками п'ятої сесії поспіль й оновивши мінімуми з кінця червня.
Негативним фактором для ринку стали щотижневі дані міністерства енергетики США, що показали різке зростання запасів бензину в країні - на 5,42 млн барелів. Резерви дистилятів збільшилися на 1,27 млн барелів.
"Зростання запасів нафтопродуктів залишиться в центрі уваги ринку й на початку 2024 року", - зазначив старший ринковий аналітик DTN Трой Вінсент.
Крім того, Саудівська Аравія вперше за сім місяців знизила ціну на нафту Arab Light, основний сорт, який поставляють до Азії. У січні цей сорт коштуватиме на $3,5 за барель більше, ніж кошик нафти Оману й Дубая, тоді як раніше різниця становила $4.
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