Ланцюжок постачання пального цьогоріч не зазнав суттєвих змін – Сергій Куюн

Структуру постачань світлих нафтопродуктів, яку було створено після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, не зазнала значних змін 2023 року.

Про це під час міжнародної конференції з питань розвитку українського ринку нафтопродуктів Petroleum & LPG Ukraine 2023 повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

«2022 року повезли з усіх можливих напрямків. У 2023-му на ринку вже не було таких кардинальних змін, я б назвав це корекцією. Це зокрема видно зі зменшення частки постачань з різних екзотичних напрямків, які випали внаслідок втрати конкурентоспроможності у боротьбі з більш близькими джерелами», - розповів Куюн.

Експерт зазначив, що за 10 місяців 2023 року 24% від загального обсягу імпорту бензину припадає на Румунію, 22% - на Грецію і 21% - на Польщу.

«Зростання постачань з Греції не несе системного характеру. Це фрагментований сплеск, котрим завдячуємо ОККО і WOG, які, чекаючи на підняття акцизу, завезли значний обсяг бензину з цього напрямку», - додав він.

Щодо дизельного пального, зі слів Куюна, то на ринку зазначається баланс: 55% імпортного ресурсу постачається з півдня, решта 45% - з заходу. Після потрапляння окремих портів Болгарії у список базисів з додатковими перевірками дизпального доля постачань із цього напрямку зменшилась з 13% до 8%.

«Ринок скрапленого газу перебуває в пошуку», - прокоментував експерт ситуацію з LPG. Основним напрямком постачання скрапленого газу залишається захід, частка якого продовжує зростати.

У листопаді, з його слів, це були переважно постачання газу автомобільним транспортом, але після блокування чотирьох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні захід зберіг свою першість завдяки залізничним постачанням.

«Основний вплив на напрямки постачання газу має санкційна політика держави. Конкурувати з газом з ноткою російського сліду було дуже важко. Але зараз усе змінюється. Не виключаю, що ринок газу ще буде себе шукати», - зазначив Сергій Куюн під час своєї доповіді.