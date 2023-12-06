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Автогаз у роздробі за добу здешевшав у середньому на 50 копійок
14:50 06.12.2023 |
Середня ціна на скраплений газ у період із 5 по 6 грудня у мережах АЗС зменшилася на 0,51 грн/л – до 35,97 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Найбільше – 2,17 грн/л – упродовж минулої доби скинула мережа АЗС «Авіас» – до 37,79 грн/л. У мережах WOG і Shell літр автогазу здешевшав на 50 і 55 копійок – до 36,01 грн/л і 36,31 грн/л відповідно.
На 0,50 грн/л скинули ціну на скраплений газ також мережі «Укрнафта» (до 35,40 грн/л), KLO (до 34,99 грн/л), Marshall (до 35,00 грн/л) та інші.
Загалом же автогаз продається на АЗС України у межах 32,98–37,79 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 5 по 6 грудня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
06.12.23
|
Зм.
|
Авіас
|
37,79
|
-2,17
|
Ovis
|
36,99
|
0,00
|
AMIC
|
36,70
|
0,00
|
Neftek
|
36,49
|
-1,00
|
Motto
|
36,48
|
0,00
|
Shell
|
36,31
|
-0,55
|
VST
|
36,20
|
0,00
|
ОККО
|
36,12
|
0,00
|
WOG
|
36,01
|
-0,50
|
Рур груп
|
36,00
|
0,00
|
VostokGaz
|
35,99
|
0,00
|
Green Wave
|
35,90
|
0,00
|
U.GO
|
35,77
|
-0,11
|
SOCAR
|
35,74
|
-0,50
|
Олас
|
35,70
|
0,00
|
Mango
|
35,59
|
0,00
|
ZOG
|
35,50
|
0,00
|
Rodnik
|
35,49
|
0,00
|
Chipo
|
35,48
|
0,00
|
Кворум
|
35,48
|
0,00
|
Укрнафта
|
35,40
|
-0,50
|
UPG
|
35,30
|
-0,60
|
RLS
|
35,00
|
-0,60
|
Marshal
|
35,00
|
-0,50
|
KLO
|
34,99
|
-0,50
|
Luxwen
|
34,79
|
-0,70
|
Катрал
|
34,77
|
-1,00
|
БРСМ-Нафта
|
34,10
|
-0,49
|
Авантаж 7
|
33,45
|
-0,50
|
BVS
|
32,99
|
0,00
|
Автотранс
|
32,98
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
35,97
|
-0,51
|
|
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