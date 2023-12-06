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АНАЛІТИКА

Автогаз у роздробі за добу здешевшав у середньому на 50 копійок

 

Середня ціна на скраплений газ у період із 5 по 6 грудня у мережах АЗС зменшилася на 0,51 грн/л – до 35,97 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Найбільше – 2,17 грн/л – упродовж минулої доби скинула мережа АЗС «Авіас» – до 37,79 грн/л. У мережах WOG і Shell літр автогазу здешевшав на 50 і 55 копійок – до 36,01 грн/л і 36,31 грн/л відповідно.

На 0,50 грн/л скинули ціну на скраплений газ також мережі «Укрнафта» (до 35,40 грн/л), KLO (до 34,99 грн/л), Marshall (до 35,00 грн/л) та інші.

Загалом же автогаз продається на АЗС України у межах 32,98–37,79 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 5 по 6 грудня 2023 р., грн/л:

Компанія

LPG

06.12.23

Зм.

Авіас

37,79

-2,17

Ovis

36,99

0,00

AMIC

36,70

0,00

Neftek

36,49

-1,00

Motto

36,48

0,00

Shell

36,31

-0,55

VST

36,20

0,00

ОККО

36,12

0,00

WOG

36,01

-0,50

Рур груп

36,00

0,00

VostokGaz

35,99

0,00

Green Wave

35,90

0,00

U.GO

35,77

-0,11

SOCAR

35,74

-0,50

Олас

35,70

0,00

Mango

35,59

0,00

ZOG

35,50

0,00

Rodnik

35,49

0,00

Chipo

35,48

0,00

Кворум

35,48

0,00

Укрнафта

35,40

-0,50

UPG

35,30

-0,60

RLS

35,00

-0,60

Marshal

35,00

-0,50

KLO

34,99

-0,50

Luxwen

34,79

-0,70

Катрал

34,77

-1,00

БРСМ-Нафта

34,10

-0,49

Авантаж 7

33,45

-0,50

BVS

32,99

0,00

Автотранс

32,98

0,00

Середня ціна в Україні

35,97

-0,51
За матеріалами: EnKorr
 

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