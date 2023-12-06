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АНАЛІТИКА

Ціни на бензин та дизпаливо у мережах АЗС знижуються

 

У період з 5 по 6 грудня середня ціна по країні на бензин марки А-95 і дизельне пальне зменшилась на 16 копійок – до 53,66 грн/л і 53,58 грн/л відповідно. Бензин А-95+ здешевшав на 22 копійки — до 56,73 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на «Укрнафті» усі види пального скинули по гривні на літрі: бензин А-95 – до 50,90 грн/л, А-95-преміум – до 52,90 грн/л і дизельне пальне – до 51,90 грн/л.

На 2 грн здешевшали усі види пального у мережі АЗК Neftek – до 53,99 грн/л (А-95 і ДП) і 56,49 грн/л (А-95+).

На 30 коп./л знизились у ціні бензини у мережі UPG: бензин А-95 – до 52,90 грн/л, «п’ятірка» з покращеними показниками якості – до 54,90 грн/л відповідно.

Мережі «БРСМ-Нафта», «Кворум», RLS та інші скинули ціни на пальне у межах 0,09-3,00 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 5 на 6 грудня 2023 р., грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

06.12.23

Зм.

06.12.23

Зм.

06.12.23

Зм.

ОККО

56,99

0,00

58,99

0,00

55,99

0,00

WOG

56,99

0,00

58,99

0,00

55,99

0,00

Авіас

53,50

0,00

54,00

0,00

53,50

0,00

Укрнафта

50,90

-1,00

52,90

-1,00

51,90

-1,00

UPG

52,90

-0,30

54,90

-0,30

51,90

0,00

AMIC

53,47

-0,48

54,84

-0,50

53,46

-0,50

Shell

56,49

0,00

58,89

0,00

55,49

0,00

SOCAR

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

БРСМ-Нафта

51,35

0,00

    

50,63

-0,09

KLO

53,19

0,00

54,59

0,00

53,09

0,00

U.GO

51,60

0,00

    

51,74

0,00

Автотранс

53,98

0,00

    

53,98

0,00

BVS

53,99

0,00

55,99

0,00

53,99

0,00

Chipo

51,67

0,00

    

51,57

0,00

Авантаж 7

49,95

0,00

    

50,55

0,00

Prime

52,50

0,00

    

52,00

0,00

Укр-Петроль

51,00

0,00

    

51,00

0,00

Рур груп

54,99

0,00

    

54,99

0,00

Mango

51,49

0,00

    

52,49

0,00

Ovis

53,90

0,00

56,90

0,00

53,90

0,00

VST

53,50

0,00

    

52,30

0,00

Marshal

53,00

0,00

    

53,00

0,00

Маркет

49,89

0,00

    

49,89

0,00

Олас

50,99

0,00

    

51,99

0,00

VostokGaz

51,79

0,00

    

51,49

0,00

Neftek

53,99

-2,00

56,49

-2,00

53,99

-2,00

Кворум

51,48

-0,50

    

51,48

-0,50

ZOG

54,00

0,00

    

54,00

0,00

Катрал

52,99

0,00

    

51,99

0,00

Green Wave

53,50

0,00

    

52,80

0,00

RLS

50,00

-1,90

52,00

-1,40

48,00

-3,00

Фактор

50,50

0,00

    

49,00

0,00

Середня ціна в Україні

53,66

-0,16

56,73

-0,22

53,58

-0,16
За матеріалами: EnKorr
 

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