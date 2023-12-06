Ціни на бензин та дизпаливо у мережах АЗС знижуються

У період з 5 по 6 грудня середня ціна по країні на бензин марки А-95 і дизельне пальне зменшилась на 16 копійок – до 53,66 грн/л і 53,58 грн/л відповідно. Бензин А-95+ здешевшав на 22 копійки — до 56,73 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на «Укрнафті» усі види пального скинули по гривні на літрі: бензин А-95 – до 50,90 грн/л, А-95-преміум – до 52,90 грн/л і дизельне пальне – до 51,90 грн/л.

На 2 грн здешевшали усі види пального у мережі АЗК Neftek – до 53,99 грн/л (А-95 і ДП) і 56,49 грн/л (А-95+).

На 30 коп./л знизились у ціні бензини у мережі UPG: бензин А-95 – до 52,90 грн/л, «п’ятірка» з покращеними показниками якості – до 54,90 грн/л відповідно.

Мережі «БРСМ-Нафта», «Кворум», RLS та інші скинули ціни на пальне у межах 0,09-3,00 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 5 на 6 грудня 2023 р., грн/л: