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Річард Грант
Ціни на бензин та дизпаливо у мережах АЗС знижуються
14:47 06.12.2023 |
У період з 5 по 6 грудня середня ціна по країні на бензин марки А-95 і дизельне пальне зменшилась на 16 копійок – до 53,66 грн/л і 53,58 грн/л відповідно. Бензин А-95+ здешевшав на 22 копійки — до 56,73 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на «Укрнафті» усі види пального скинули по гривні на літрі: бензин А-95 – до 50,90 грн/л, А-95-преміум – до 52,90 грн/л і дизельне пальне – до 51,90 грн/л.
На 2 грн здешевшали усі види пального у мережі АЗК Neftek – до 53,99 грн/л (А-95 і ДП) і 56,49 грн/л (А-95+).
На 30 коп./л знизились у ціні бензини у мережі UPG: бензин А-95 – до 52,90 грн/л, «п’ятірка» з покращеними показниками якості – до 54,90 грн/л відповідно.
Мережі «БРСМ-Нафта», «Кворум», RLS та інші скинули ціни на пальне у межах 0,09-3,00 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 5 на 6 грудня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
06.12.23
|
Зм.
|
06.12.23
|
Зм.
|
06.12.23
|
Зм.
|
ОККО
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
WOG
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
Авіас
|
53,50
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
Укрнафта
|
50,90
|
-1,00
|
52,90
|
-1,00
|
51,90
|
-1,00
|
UPG
|
52,90
|
-0,30
|
54,90
|
-0,30
|
51,90
|
0,00
|
AMIC
|
53,47
|
-0,48
|
54,84
|
-0,50
|
53,46
|
-0,50
|
Shell
|
56,49
|
0,00
|
58,89
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
SOCAR
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
51,35
|
0,00
|
50,63
|
-0,09
|
KLO
|
53,19
|
0,00
|
54,59
|
0,00
|
53,09
|
0,00
|
U.GO
|
51,60
|
0,00
|
51,74
|
0,00
|
Автотранс
|
53,98
|
0,00
|
53,98
|
0,00
|
BVS
|
53,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
Chipo
|
51,67
|
0,00
|
51,57
|
0,00
|
Авантаж 7
|
49,95
|
0,00
|
50,55
|
0,00
|
Prime
|
52,50
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
51,00
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
Рур груп
|
54,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Mango
|
51,49
|
0,00
|
52,49
|
0,00
|
Ovis
|
53,90
|
0,00
|
56,90
|
0,00
|
53,90
|
0,00
|
VST
|
53,50
|
0,00
|
52,30
|
0,00
|
Marshal
|
53,00
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
Маркет
|
49,89
|
0,00
|
49,89
|
0,00
|
Олас
|
50,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
VostokGaz
|
51,79
|
0,00
|
51,49
|
0,00
|
Neftek
|
53,99
|
-2,00
|
56,49
|
-2,00
|
53,99
|
-2,00
|
Кворум
|
51,48
|
-0,50
|
51,48
|
-0,50
|
ZOG
|
54,00
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
Катрал
|
52,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
Green Wave
|
53,50
|
0,00
|
52,80
|
0,00
|
RLS
|
50,00
|
-1,90
|
52,00
|
-1,40
|
48,00
|
-3,00
|
Фактор
|
50,50
|
0,00
|
49,00
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
53,66
|
-0,16
|
56,73
|
-0,22
|
53,58
|
-0,16
|
|
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