Нафта перейшла до зниження й оновлює багатомісячні мінімуми, Brent близько $76,5 за барель

Ціни на нафту еталонних марок почали знижуватися вдень у середу після того, як днем раніше котирування досягли мінімумів із початку липня.

Лютневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:08 EET подешевшали на $0,69 (0,89%) - до $76,51 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час знизилися на $0,73 (1,01%) і становили $71,59 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 1,1%, WTI - на 1%. Обидві марки закрилися на мінімумах з 6 липня, пише MarketWatch.

Учасники нафтового ринку продовжують оцінювати можливі наслідки оголошеного минулого тижня добровільного скорочення видобутку нафти деякими країнами ОПЕК+ на сукупні 2,2 млн барелів на добу в першому кварталі 2024 року.

"Нафта перепродана, - сказала засновниця Vanda Insights Вандана Харі. - Складно собі уявити, що це все ще наслідок шоку від рішення ОПЕК+". На її думку, низька ліквідність на ринку, можливо, посилила недавні коливання цін.

Тим часом Саудівська Аравія вперше за сім місяців знизила відпускні ціни на нафту Arab Light - основний сорт, що поставляється в Азію. У січні цей сорт коштуватиме на $3,5 за барель більше, ніж кошик нафти Оману і Дубая, тоді як раніше різниця становила $4.

Нафта Arab Super Light і Arab Extra Light для клієнтів з Азії також подешевшає на $0,5 за барель, Arab Medium - на $0,6, Arab Heavy - на $0,3. Ціни для США в січні знизяться на $0,3 за барель порівняно з поточним місяцем, для країн Північно-Західної Європи і Середземномор'я - на $2.

Крім того, інвестори оцінюють сигнали про зміну запасів енергоносіїв у США. За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), за тиждень до 1 грудня резерви нафти в Штатах зросли на 594 тис. барелів.

Офіційні відомості Міненерго США будуть оприлюднені о 17:30 EET у середу. Опитані S&P Global Commodity Insights аналітики в середньому очікують, що ці дані вкажуть на скорочення запасів нафти на 4,1 млн барелів, а також на зростання запасів бензину і дистилятів на 800 тис. барелів.