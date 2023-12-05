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Підвищення акцизу на газ - питання кількох місяців - Гетманцев
14:29 05.12.2023 |
Вирішення питання підвищення акцизу на автогаз - це перспектива кількох місяців. Про це сказав голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час свого виступу на конференції з питань розвитку українського ринку нафтопродуктів Petroleum & LPG Ukraine 2023, яка проходить зараз у Києві.
«Біля 60 млрд грн акцизів і ПДВ становили надходження коштів у бюджет цього року», - сказав Гетманцев, зазначивши, що підвищення акцизу на автогаз - це перспектива кількох місяців.
«Єдиний аргумент, чому раніше акциз на газ був низьким, полягає в тому, що колись на ринку LPG були сильніші лобісти, ніж на ринку бензинів. Співвідношення повинно бути в енергомісткості. Якщо застосовуємо цю логіку при ставці на бензин 213 євро за 1000 л, ставка на газ повинна бути 160-170 євро. Це європейська практика», - зазначив він.
Як писав enkorr раніше, Данило Гетманцев вважає, що акциз на автогаз має бути збільшено. Причому, з його слів, ідея збільшення акцизу на автогаз обговорюється на рівні Кабінету міністрів.
Нагадаємо, з 1 липня 2023 року податки на пальне в Україні повернулися на рівень, який був чинним до повномасштабного вторгнення росії в Україну: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до 213 євро, на дизпальне - до 139 євро за 1000 л. При цьому акциз на автогаз складає 52 євро за 1000 л.
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