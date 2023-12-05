Нафта перейшла до зростання, Brent близько $78,4 за барель

Ціни на нафту еталонних марок почали зростати вдень у вівторок, відновлюючись після зниження до мінімумів із середини листопада за підсумками минулої сесії.

Лютневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:10 кч подорожчали на $0,4 (0,51%) - до $78,43 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час підвищилися на 40 центів (0,55%) і становили $73,44 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 1,1%, WTI - на 1,4%, і обидві марки завершили торги на мінімумах з 16 листопада.

Минулого тижня окремі країни ОПЕК+ оголосили про добровільне скорочення видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу в першому кварталі 2024 року. Зокрема, Саудівська Аравія знизить виробництво на 1 млн б/д, Росія - на 300 тис. б/д.

Тим часом багато інвесторів висловили побоювання щодо того, що оголошені зниження постачань є добровільними й можуть не виконуватися повною мірою.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман в інтерв'ю Bloomberg News зазначив, що рішення ОПЕК+ дасть змогу нівелювати очікуване зростання запасів палива в першому кварталі, а обмеження на видобуток може бути продовжене в разі потреби.

"Можливо, будуть деякі проблеми, але я думаю, що загалом оголошених скорочень видобутку буде дотримано, - сказав глава відділу аналізу сировинних ринків у SEB Б'ярн Скілдруп. - Я думаю, що це хороше і значне скорочення, а також воно викликає довіру. Воно не підніме Brent до $100, але запобіжить подальшому зниженню".