Фінансові новини
- |
- 05.12.23
- |
- 21:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта перейшла до зростання, Brent близько $78,4 за барель
14:18 05.12.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок почали зростати вдень у вівторок, відновлюючись після зниження до мінімумів із середини листопада за підсумками минулої сесії.
Лютневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:10 кч подорожчали на $0,4 (0,51%) - до $78,43 за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час підвищилися на 40 центів (0,55%) і становили $73,44 за барель.
Напередодні Brent подешевшала на 1,1%, WTI - на 1,4%, і обидві марки завершили торги на мінімумах з 16 листопада.
Минулого тижня окремі країни ОПЕК+ оголосили про добровільне скорочення видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу в першому кварталі 2024 року. Зокрема, Саудівська Аравія знизить виробництво на 1 млн б/д, Росія - на 300 тис. б/д.
Тим часом багато інвесторів висловили побоювання щодо того, що оголошені зниження постачань є добровільними й можуть не виконуватися повною мірою.
Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман в інтерв'ю Bloomberg News зазначив, що рішення ОПЕК+ дасть змогу нівелювати очікуване зростання запасів палива в першому кварталі, а обмеження на видобуток може бути продовжене в разі потреби.
"Можливо, будуть деякі проблеми, але я думаю, що загалом оголошених скорочень видобутку буде дотримано, - сказав глава відділу аналізу сировинних ринків у SEB Б'ярн Скілдруп. - Я думаю, що це хороше і значне скорочення, а також воно викликає довіру. Воно не підніме Brent до $100, але запобіжить подальшому зниженню".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток, - нардеп
ТОП-НОВИНИ
|Повістки в Україні хочуть вручати через електронну пошту та рекомендованим листом, - нардеп
|Світовий банк надасть Україні $1,2 мільярда для фінансування соцвиплат
|Генпрокурор доручив провести службове розслідування у зв'язку з оприлюдненим відео журналіста Ткача - Офіс генпрокурора
|Фінляндія почне виробляти боєприпаси для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Під час відновлення найбільш затребуваними будуть технології швидкого будівництва - експерт
|У Раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток, - нардеп
|Повістки в Україні хочуть вручати через електронну пошту та рекомендованим листом, - нардеп
|Мінфін на аукціонах ОВДП 5 грудня залучив до держбюджету 8,5 млрд грн, $95,6 млн
|Попит і ціни на українську пшеницю зростають, у грудні-січні Україна може експортувати 1,3-1,5 млн тонн зерна - аналітики
|Dragon Capital прогнозує середній курс 37,3 грн/$1 у 2024 р.
Бізнес
|Amazon представила Titan - генератор зображень на основі ШІ
|NASA та IBM розроблять модель штучного інтелекту для прогнозування погоди
|Дослідники Google DeepMind за допомогою ШІ виявили 2,2 млн нових матеріалів
|Toyota представила тридверний Land Cruiser 70 Series
|Бос NVIDIA каже, що штучний інтелект «успішно конкуруватиме» з людським — вже у найближчі 5 років
|Microsoft — у правлінні OpenAI, а Сем Альтман офіційно повернувся на посаду CEO
|Фінська корабельня передала замовнику найбільший у світі круїзний лайнер