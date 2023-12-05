Автогаз уроздріб продовжив дешевшати

Скраплений газ на автозаправних станціях у період з 4-го по 5-е грудня здешавшав у середньому на 17 копійок на літрі – до 36,48 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Коридор, в якому на сьогодні перебуває ціна на автогаз, тримається у межах 32,98–39,96 грн/л.

Як видно з таблиці, преміум-мережі за день скинули 43 і 10 копійок на літрі пального: на АЗС WOG – до 36,51 грн/л, на АЗС ОККО – до 36,12 грн/л відповідно.

Найбільше здешевшання зафіксовано у мережі «Рур груп» (-1,00 грн/л) – до 36,00 грн/л. Найменше – на символічні 8 коп./л – у мережі AMIC, до 36,70 грн/л.

Найдорожче на сьогодні – 39,96 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі «Авіас», найдешевше – 32,98 грн/л – у мережі «Автотранс» (див. табл.).

Компанія LPG 05.12.23 Зм. Авіас 39,96 0,00 Neftek 37,49 -0,50 Ovis 36,99 0,00 Shell 36,86 -0,48 AMIC 36,70 -0,08 WOG 36,51 -0,10 Motto 36,48 0,00 SOCAR 36,24 -0,25 VST 36,20 -0,70 ОККО 36,12 -0,43 Рур груп 36,00 -1,00 UPG 35,90 0,00 Green Wave 35,90 0,00 Укрнафта 35,90 0,00 U.GO 35,88 0,00 Катрал 35,77 0,00 Олас 35,70 0,20 RLS 35,60 0,00 Mango 35,59 0,00 ZOG 35,50 -0,50 Marshal 35,50 0,00 Luxwen 35,49 -0,50 VostokGaz 35,49 -0,50 Rodnik 35,49 -0,50 KLO 35,49 0,00 Chipo 35,48 -0,30 Кворум 35,48 0,00 БРСМ-Нафта 34,58 -0,30 Авантаж 7 33,95 0,00 BVS 32,99 0,00 Автотранс 32,98 0,00 Середня ціна в Україні 36,48 -0,17

Зміна роздрібних цін на АЗС із 4 по 5 грудня 2023 р., грн/л: