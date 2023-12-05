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АНАЛІТИКА

Автогаз уроздріб продовжив дешевшати

 

Скраплений газ на автозаправних станціях у період з 4-го по 5-е грудня здешавшав у середньому на 17 копійок на літрі – до 36,48 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Коридор, в якому на сьогодні перебуває ціна на автогаз, тримається у межах 32,98–39,96 грн/л.

Як видно з таблиці, преміум-мережі за день скинули 43 і 10 копійок на літрі пального: на АЗС WOG – до 36,51 грн/л, на АЗС ОККО – до 36,12 грн/л відповідно.

Найбільше здешевшання зафіксовано у мережі «Рур груп» (-1,00 грн/л) – до 36,00 грн/л. Найменше – на символічні 8 коп./л – у мережі AMIC, до 36,70 грн/л.

Найдорожче на сьогодні – 39,96 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі «Авіас», найдешевше – 32,98 грн/л – у мережі «Автотранс» (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС із 4 по 5 грудня 2023 р., грн/л:

Компанія

LPG

05.12.23

Зм.

Авіас

39,96

0,00

Neftek

37,49

-0,50

Ovis

36,99

0,00

Shell

36,86

-0,48

AMIC

36,70

-0,08

WOG

36,51

-0,10

Motto

36,48

0,00

SOCAR

36,24

-0,25

VST

36,20

-0,70

ОККО

36,12

-0,43

Рур груп

36,00

-1,00

UPG

35,90

0,00

Green Wave

35,90

0,00

Укрнафта

35,90

0,00

U.GO

35,88

0,00

Катрал

35,77

0,00

Олас

35,70

0,20

RLS

35,60

0,00

Mango

35,59

0,00

ZOG

35,50

-0,50

Marshal

35,50

0,00

Luxwen

35,49

-0,50

VostokGaz

35,49

-0,50

Rodnik

35,49

-0,50

KLO

35,49

0,00

Chipo

35,48

-0,30

Кворум

35,48

0,00

БРСМ-Нафта

34,58

-0,30

Авантаж 7

33,95

0,00

BVS

32,99

0,00

Автотранс

32,98

0,00

Середня ціна в Україні

36,48

-0,17
За матеріалами: EnKorr
 

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