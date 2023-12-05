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Автогаз уроздріб продовжив дешевшати
13:18 05.12.2023 |
Скраплений газ на автозаправних станціях у період з 4-го по 5-е грудня здешавшав у середньому на 17 копійок на літрі – до 36,48 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Коридор, в якому на сьогодні перебуває ціна на автогаз, тримається у межах 32,98–39,96 грн/л.
Як видно з таблиці, преміум-мережі за день скинули 43 і 10 копійок на літрі пального: на АЗС WOG – до 36,51 грн/л, на АЗС ОККО – до 36,12 грн/л відповідно.
Найбільше здешевшання зафіксовано у мережі «Рур груп» (-1,00 грн/л) – до 36,00 грн/л. Найменше – на символічні 8 коп./л – у мережі AMIC, до 36,70 грн/л.
Найдорожче на сьогодні – 39,96 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі «Авіас», найдешевше – 32,98 грн/л – у мережі «Автотранс» (див. табл.).Зміна роздрібних цін на АЗС із 4 по 5 грудня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
05.12.23
|
Зм.
|
Авіас
|
39,96
|
0,00
|
Neftek
|
37,49
|
-0,50
|
Ovis
|
36,99
|
0,00
|
Shell
|
36,86
|
-0,48
|
AMIC
|
36,70
|
-0,08
|
WOG
|
36,51
|
-0,10
|
Motto
|
36,48
|
0,00
|
SOCAR
|
36,24
|
-0,25
|
VST
|
36,20
|
-0,70
|
ОККО
|
36,12
|
-0,43
|
Рур груп
|
36,00
|
-1,00
|
UPG
|
35,90
|
0,00
|
Green Wave
|
35,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
35,90
|
0,00
|
U.GO
|
35,88
|
0,00
|
Катрал
|
35,77
|
0,00
|
Олас
|
35,70
|
0,20
|
RLS
|
35,60
|
0,00
|
Mango
|
35,59
|
0,00
|
ZOG
|
35,50
|
-0,50
|
Marshal
|
35,50
|
0,00
|
Luxwen
|
35,49
|
-0,50
|
VostokGaz
|
35,49
|
-0,50
|
Rodnik
|
35,49
|
-0,50
|
KLO
|
35,49
|
0,00
|
Chipo
|
35,48
|
-0,30
|
Кворум
|
35,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
34,58
|
-0,30
|
Авантаж 7
|
33,95
|
0,00
|
BVS
|
32,99
|
0,00
|
Автотранс
|
32,98
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
36,48
|
-0,17
|
|
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