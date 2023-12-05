Поступову відмову від викопного палива винесено на розгляд кліматичних перемовин COP28

Згідно з проєктом переговорного тексту, оприлюдненим у вівторок, країни, які беруть участь у кліматичній конференції ООН COP28 , розглядають заклик до поступової відмови від викопного палива в рамках остаточної угоди саміту.

Як зазначає Reuters, дослідження, опубліковане у вівторок, показало, що глобальні викиди вуглекислого газу від спалювання викопного палива цього року досягнуть рекордного рівня, що посилить кліматичні зміни й спричинить ще більш руйнівні екстремальні погодні умови.

Проєкт того, що може бути остаточною угодою від COP28, опублікований кліматичним органом ООН, розпочинає перемовини щодо визначального питання саміту: чи погодяться країни врешті-решт припинити використання викопного палива.

У проєкті тексту є три варіанти, які тепер розглядатимуть делегати з майже 200 країн.

Перший варіант зазначено як «впорядкована і справедлива відмова від викопного палива». Мовою ООН це означає, що заможні країни з довгою історією спалювання викопного палива припинять спалювання швидше, ніж бідні країни, які зараз розробляють свої ресурси.

Другий варіант передбачає «прискорення зусиль, спрямованих на поступову відмову від використання викопного палива, яке не потребує зменшення викидів». Третім варіантом було б уникати згадок про відмову від викопного палива.

Сполучені Штати, 27 країн Європейського Союзу і малі острівні держави, вразливі до клімату, наполягають на поетапній відмові від викопного палива, щоб значно скоротити викиди CO2, які, на думку вчених, необхідні цього десятиліття для запобігання катастрофічній зміні клімату.

«Ми не кажемо про те, щоб закривати кран на ніч, - сказала посланник Німеччини з питань клімату Дженніфер Морган. - Те, що ви тут бачите, - це справжня боротьба за те, яку енергетичну систему майбутнього ми збираємося побудувати разом».

Основні виробники нафти й газу, включаючи Саудівську Аравію і росію, чинили опір попереднім пропозиціям щодо поступової відмови.

Міністерство енергетики росії й урядова служба зв'язку Саудівської Аравії не відповіли на запити прокоментувати свої позиції.

У понеділок президент COP28 Об'єднаних Арабських Еміратів Султан Аль-Джабер наполягав на тому, що він поважає науку про зміну клімату, і сказав, що відмова від викопного палива є «неминучою».

«Я знову і знову казав, що поступове скорочення і відмова від викопного палива є неминучою, що це важливо», - сказав журналістам Джабер, який також є генеральним директором державної нафтової компанії ADNOC.

У звіті Global Carbon Budget, опублікованому у вівторок, йдеться, що викиди CO2 від вугілля, нафти й газу все ще зростають, що спричинено Індією й Китаєм.

Очікується, що 2023 року країни викинуть 36,8 млн метричних тонн CO2 від викопного палива, що на 1,1% більше, ніж торік, йдеться у звіті вчених із понад 90 установ, включаючи Університет Ексетера.

Загальні світові викиди за цей рік, які досягли рекордного рівня 2022 року, досягли плато 2023 року. Викиди цього року становитимуть 40,9 млрд тонн.

Викиди від викопного палива в Китаї зросли після того, як він скасував обмеження, пов'язані з COVID-19, тоді як зростання в Індії стало результатом зростання попиту на електроенергію швидше, ніж її потужності відновлюваних джерел енергії, через що викопне паливо компенсувало нестачу.

Річна траєкторія викидів відводить світ ще далі від запобігання глобальному потеплінню, яке перевищує 1,5°C порівняно з доіндустріальними часами.

«Тепер здається неминучим, що ми перевищимо ціль Паризької угоди на 1,5°C», - сказав професор Ексетера П'єр Фрідлінгштайн, який керував дослідженням.

«Лідерам, які зустрінуться на COP28, доведеться домовитися про швидке скорочення викидів викопного палива, навіть щоб зберегти ціль 2°C», - сказав він.

