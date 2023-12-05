Ціни на нафту практично не змінилися на тлі сумнівів ОПЕК+ та напруженості на Близькому Сході

Ціни на нафту практично не змінилися у вівторок на тлі невизначеності з приводу добровільного скорочення видобутку ОПЕК+, напруженості, що зберігається на Близькому Сході, і слабких економічних даних зі США.

Ф'ючерси на нафту Brent о 04:02 EET подешевшали на 1 цент до $78,02 за барель, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate зросли на 5 центів до $73,09 за барель.

Коментарі міністра енергетики Саудівської Аравії про те, що скорочення видобутку ОПЕК+ може продовжитися і після першого кварталу 2024 року, якщо це необхідно, надали деяку підтримку ринку, сказав Кельвін Вонг, старший ринковий аналітик Азіатсько-Тихоокеанського регіону OANDA.

Ціни на нафту знизилися на попередній торговій сесії, оскільки трейдери сумнівалися в тому, що скорочення поставок ОПЕК+ вплине, а сильніший долар США вплинув на ціни на сировину в цілому, сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Більш сильний долар зазвичай робить нафту дорожчою для власників інших валют, що може знизити попит на нафту.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію, разом відомі як ОПЕК+, у четвер домовилися про добровільне скорочення видобутку на загальну суму близько 2,2 мільйона барелів на день (барелів на добу) у першому кварталі 2024 року.

Проте щонайменше 1,3 мільйона барелів на добу із цих скорочень були продовженням добровільних обмежень, які вже запровадили Саудівська Аравія та Росія.

Однак поновлення бойових дій у війні між Ізраїлем і Хамасом викликало занепокоєння з приводу поставок, як і напади на три комерційні судна в міжнародних водах на півдні Червоного моря.

Ці інциденти пішли за серією нападів у водах Близького Сходу після початку війни між Ізраїлем та палестинським угрупованням Хамас 7 жовтня.

Дані у вівторок показали, що виробничі замовлення в США впали більше, ніж очікували аналітики, у жовтні та найбільше за три роки, що послабило настрої на нафтовому ринку. Це зміцнило думку, що високі відсоткові ставки починають обмежувати витрати, кажуть аналітики.