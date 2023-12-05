Фінансові новини
- |
- 05.12.23
- |
- 05:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Нафта прискорила зниження, Brent близько $78,1 за барель
14:18 04.12.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок прискорили зниження вдень у понеділок.
Ціна лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:35 EET становить $78,14 за барель, що на 74 центи (0,94%) нижче за показник на закриття попередньої сесії.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час знизилися на 61 цент (0,82%) і становили $73,46 за барель.
Минулого тижня Brent і WTI втратили в ціні близько 2%.
Інвестори оцінюють потенційний вплив на ринок нафти підсумків засідання ОПЕК+, що відбулося минулого тижня.
Як повідомлялося, ОПЕК+ не змінила офіційних квот на видобуток за підсумками минулого засідання. Водночас окремі країни групи добровільно скоротять виробництво на 2,2 млн барелів на добу в першому кварталі 2024 року. Саудівська Аравія знизить видобуток на 1 млн б/д, Ірак - на 223 тис. б/д, ОАЕ - на 163 тис. б/д, Кувейт - на 135 тис. б/д, Казахстан - на 82 тис. б/д, Алжир - на 51 тис. б/д, Оман - на 42 тис. б/д.
"У короткостроковій перспективі шлях найменшого опору на ринку нафти веде вниз, з урахуванням рівня невизначеності та відсутності каталізаторів", - написали аналітики RBC Майкл Тран і Хеліма Крофт.
Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США, що діють, зросла на п'ять і становить 505 одиниць. Кількість газових установок тим часом знизилася на 1, до 113.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Опозиція в Раді звинуватила владу, що вона не випустила трьох депутаток у відрядження в США
|СБУ каже, що Порошенка не пустили за кордон, бо він «мав стати інструментом в руках РФ»
|Не тільки ОБСЄ: три дипломатичні перемоги України над Росією за тиждень
|Україна та Польща погодили умови розблокування кордону для руху вантажівок
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала від USAID арматуру для будівництва захисту енергообʼєктів
|«Доступні кредити 5-7-9%»: Бізнес від початку року отримав фінансування на понад 90 мільярдів
|Укрнафта запустила нову високопродуктивну свердловину на заході України
|У Стенфордській школі бізнесу запустили безкоштовну програму для українських підприємців
|G7 із партнерами започаткували «Партнерство з чистої енергетики» для України
|Фонд ЄІБ для допомоги Україні профінансував перший проєкт
Бізнес
|Бос NVIDIA каже, що штучний інтелект «успішно конкуруватиме» з людським — вже у найближчі 5 років
|Microsoft — у правлінні OpenAI, а Сем Альтман офіційно повернувся на посаду CEO
|Фінська корабельня передала замовнику найбільший у світі круїзний лайнер
|Google шукає нового регіонального директора для України
|У JPMorgan заявляють, що технології ШІ починають приносити дохід
|Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі