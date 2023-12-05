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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зниження, Brent близько $78,1 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок прискорили зниження вдень у понеділок.

Ціна лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:35 EET становить $78,14 за барель, що на 74 центи (0,94%) нижче за показник на закриття попередньої сесії.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час знизилися на 61 цент (0,82%) і становили $73,46 за барель.

Минулого тижня Brent і WTI втратили в ціні близько 2%.

Інвестори оцінюють потенційний вплив на ринок нафти підсумків засідання ОПЕК+, що відбулося минулого тижня.

Як повідомлялося, ОПЕК+ не змінила офіційних квот на видобуток за підсумками минулого засідання. Водночас окремі країни групи добровільно скоротять виробництво на 2,2 млн барелів на добу в першому кварталі 2024 року. Саудівська Аравія знизить видобуток на 1 млн б/д, Ірак - на 223 тис. б/д, ОАЕ - на 163 тис. б/д, Кувейт - на 135 тис. б/д, Казахстан - на 82 тис. б/д, Алжир - на 51 тис. б/д, Оман - на 42 тис. б/д.

"У короткостроковій перспективі шлях найменшого опору на ринку нафти веде вниз, з урахуванням рівня невизначеності та відсутності каталізаторів", - написали аналітики RBC Майкл Тран і Хеліма Крофт.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США, що діють, зросла на п'ять і становить 505 одиниць. Кількість газових установок тим часом знизилася на 1, до 113.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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