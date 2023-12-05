Частина автозаправних мереж за вихідні (1-4 грудня) зменшили ціни на автогаз

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на станціях мережі Motto продукт здешевшав на 1,5 грн/л, до 36,48 грн/л. На 1 грн/л опустила ціну Mango (35,59 грн/л).

На 50 коп./л ціни зменшили мережі Luxwen, U.GO, Marshal, KLO, «Кворум» і «Авантаж 7», до 35,99 грн/л, 35,86 грн/л, 35,50 грн/л, 35,49 грн/л і 33,95 грн/л відповідно.

Переглянули ціни у бік зменшення також мережі АЗК ОККО, VostokGaz і «БРСМ-Нафта» (див. табл.).

У середньому по Україні, за даними «А-95», автогаз за вихідні здешевшав на 9 коп./л, до 36,65 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 1 по 4 грудня, грн/л