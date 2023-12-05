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АНАЛІТИКА

Частина автозаправних мереж за вихідні (1-4 грудня) зменшили ціни на автогаз

 

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на станціях мережі Motto продукт здешевшав на 1,5 грн/л, до 36,48 грн/л. На 1 грн/л опустила ціну Mango (35,59 грн/л).

На 50 коп./л ціни зменшили мережі Luxwen, U.GO, Marshal, KLO, «Кворум» і «Авантаж 7», до 35,99 грн/л, 35,86 грн/л, 35,50 грн/л, 35,49 грн/л і 33,95 грн/л відповідно.

Переглянули ціни у бік зменшення також мережі АЗК ОККО, VostokGaz і «БРСМ-Нафта» (див. табл.).

У середньому по Україні, за даними «А-95», автогаз за вихідні здешевшав на 9 коп./л, до 36,65 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 1 по 4 грудня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Авіас

39,96

0,00

Neftek

37,99

0,00

Shell

37,34

0,00

Рур груп

37,00

0,00

Ovis

36,99

0,00

VST

36,90

0,00

AMIC

36,78

0,00

WOG

36,61

0,00

ОККО

36,56

-0,09

SOCAR

36,49

0,00

Motto

36,48

-1,50

ZOG

36,00

0,00

Luxwen

35,99

-0,50

VostokGaz

35,99

-0,20

Rodnik

35,99

0,00

UPG

35,90

0,00

Green Wave

35,90

0,00

Укрнафта

35,90

0,00

U.GO

35,86

-0,50

Chipo

35,78

0,00

Катрал

35,77

0,00

RLS

35,60

0,00

Mango

35,59

-1,00

Marshal

35,50

-0,50

Олас

35,50

0,00

KLO

35,49

-0,50

Кворум

35,48

-0,50

БРСМ-Нафта

34,88

-0,26

Авантаж 7

33,95

-0,50

BVS

32,99

0,00

Автотранс

32,98

0,00

Середня ціна в Україні

36,65

-0,09
За матеріалами: EnKorr
 

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