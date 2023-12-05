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Частина автозаправних мереж за вихідні (1-4 грудня) зменшили ціни на автогаз
13:28 04.12.2023 |
Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на станціях мережі Motto продукт здешевшав на 1,5 грн/л, до 36,48 грн/л. На 1 грн/л опустила ціну Mango (35,59 грн/л).
На 50 коп./л ціни зменшили мережі Luxwen, U.GO, Marshal, KLO, «Кворум» і «Авантаж 7», до 35,99 грн/л, 35,86 грн/л, 35,50 грн/л, 35,49 грн/л і 33,95 грн/л відповідно.
Переглянули ціни у бік зменшення також мережі АЗК ОККО, VostokGaz і «БРСМ-Нафта» (див. табл.).
У середньому по Україні, за даними «А-95», автогаз за вихідні здешевшав на 9 коп./л, до 36,65 грн/л.
Зміна роздрібних цін на АЗС із 1 по 4 грудня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Авіас
|
39,96
|
0,00
|
Neftek
|
37,99
|
0,00
|
Shell
|
37,34
|
0,00
|
Рур груп
|
37,00
|
0,00
|
Ovis
|
36,99
|
0,00
|
VST
|
36,90
|
0,00
|
AMIC
|
36,78
|
0,00
|
WOG
|
36,61
|
0,00
|
ОККО
|
36,56
|
-0,09
|
SOCAR
|
36,49
|
0,00
|
Motto
|
36,48
|
-1,50
|
ZOG
|
36,00
|
0,00
|
Luxwen
|
35,99
|
-0,50
|
VostokGaz
|
35,99
|
-0,20
|
Rodnik
|
35,99
|
0,00
|
UPG
|
35,90
|
0,00
|
Green Wave
|
35,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
35,90
|
0,00
|
U.GO
|
35,86
|
-0,50
|
Chipo
|
35,78
|
0,00
|
Катрал
|
35,77
|
0,00
|
RLS
|
35,60
|
0,00
|
Mango
|
35,59
|
-1,00
|
Marshal
|
35,50
|
-0,50
|
Олас
|
35,50
|
0,00
|
KLO
|
35,49
|
-0,50
|
Кворум
|
35,48
|
-0,50
|
БРСМ-Нафта
|
34,88
|
-0,26
|
Авантаж 7
|
33,95
|
-0,50
|
BVS
|
32,99
|
0,00
|
Автотранс
|
32,98
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
36,65
|
-0,09
|
|
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